شهردار منطقه۱۳ از اجرای مانور و تمرین عملیاتی مقابله با سیلاب با هدف سنجش آمادگی نیروهای امدادی و خدماتی، تقویت هماهنگی بین‌بخشی و افزایش توان واکنش در شرایط اضطراری در هفته پدافند غیرعامل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیدمحمدرحیم مرتضوی هدف از برگزاری مانور بزرگ مقابله با سیلاب را اجرای برنامه‌های پیشگیرانه فصلی، ارتقای آمادگی در برابر پدیده ال‌نینو( پدیده‌ای اقلیمی )، مخاطرات جوی و احتمال طغیان رودخانه‌ها و نیز افزایش هماهنگی و تعامل میان تیم‌های عملیاتی در شرایط بحرانی اعلام کرد .

شهردار منطقه۱۳ با بیان اینکه بر اساس برنامه مانور، در پی بارش شدید و چندساعته، مسیر کانال مسدود می‌شود،افزود: همزمان یک دستگاه خودرو نیز به داخل مسیل سقوط می‌کند و پس از اعلام وقوع حادثه، تیم‌های آتش‌نشانی و اورژانس برای نجات مصدومان به محل اعزام و عملیات تخصصی امداد و نجات اجرا شد.

مرتضوی با اشاره به همکاری و مشارکت نهادهای خدمات‌رسان و ستاد مدیریت بحران منطقه۱۳ خاطرنشان کرد: جلسه‌ای برای بررسی روند اجرای مانور، شناسایی نقاط قوت، ضعف و ارزیابی میزان هماهنگی میان دستگاه‌های حاضر در محل برگزار شد که نتایج به‌دست‌آمده در برنامه‌ریزی‌های آتی و ارتقای آمادگی منطقه برای مواجهه با حوادث احتمالی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.