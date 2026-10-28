تیم فوتبال گل‌گهر در هفته سوم لیگ قهرمانان آسیا برابر آرکاداغ ترکمنستان به تساوی بدون گل رسید تا کار این تیم برای صعود به مرحله حذفی سخت‌تر از قبل شود.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، تیم‌های گل‌گهر ایران و آرکاداغ ترکمنستان از ساعت ۱۷:۱۵ در چارچوب هفته سوم بازی‌های گروه B لیگ قهرمانان آسیا ۲ در تاجیکستان به مصاف هم رفتند.

گل‌گهر پس از تساوی برابر الجزیره امارات در هفته اول و شکست برابر المحرق بحرین در هفته دوم، در سومین بازی برابر نماینده ترکمنستان به دنبال برد بودند تا شانس‌های صعود برای دور برگشت زنده بماند.

در سوی دیگر آرکاداغ در شرایطی برابر گل‌گهر قرار گرفت که یک برد برابر المحرق و یک شکست برابر الجزیره را در کارنامه داشت.

گل‌گهر با تصمیم مهدی رحمتی در بازی امشب با ترکیب اولیه فرزین گروسیان، علیرضا علیزاده، مجتبی نجاریان، امید عالیشاه، پدرام قاضی‌پور، محمدرضا عباسی، مسیح زاهدی، احمد زنده‌روح، محمدامین کاظمیان، سهیل صحرایی و ایبن حسین برابر آرکاداغ به میدان رفت.

بازی در شرایطی آغاز شد که آرکاداغ شروع بهتری داشت. گل‌گهر با وجود نیاز به برد، کمتر توانست دروازه آرکاداغ را به خطر بیندازد. در دقیقه ۲۶، شوت بازیکن آرکاداغ را در گروسیان در ۲ مرحله دفع کرد تا یکی از معدود موقعیت‌های نیمه اول نتیجه‌ای نداشته باشد.

نیمه دوم هم مانند نیمه اول کم‌موقعیت و آرام پیگیری شد. با این حال مانند نیمه اول این آرکاداغ بود که خطرناک‌تر ظاهر می‌شد.

در دقیقه ۷۲ جدی‌ترین موقعیت بازی ثبت شدو در این دقیقه ضربه بازیکن آرکاداغ را دروازه‌بان گل‌گهر از روی خط دروازه برگشت داد تا همچنان توپی از خط دروازه‌ها عبور نکند.

۲ دقیقه بعد باز هم این تیم ترکمنستانی بود که موقعیت گلزنی داشت، اما ضربه سر بازیکن این تیم روی کرنر، به تیر دروازه برخورد کرد و راهی به دروازه گروسیان پیدا نکرد.

در دقیقه ۸۴ روی یک ارسال از چپ، گل‌گهر صاحب یک موقعیت جدی شد، اما ضربه سر علیاری با اختلاف کمی از کنار دروازه به بیرون رفت.

در نهایت گل‌گهر و آرکاداغ با تساوی صفر - صفر به کارشان پایان دادند. گل‌گهر با این تساوی ۲ امتیازی شد و در قعر جدول ماند. با این تساوی، نماینده ایران برای صعود به مرحله حذفی کار سختی در ۳ بازی دور برگشت پیش‌رو خواهد داشت.

آراکاداغ هم ۴ امتیازی شد و با یک بازی بیشتر در رده دوم قرار گرفت.

در دومین بازی گروه B در هفته سوم، از ساعت ۱۹:۳۰ امشب، الجزیره امارات میزبان المحرق بحرین است.

الجزیره ۴ امتیازی و المحرق ۳ امتیازی است.