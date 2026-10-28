هفته دوم لیگ برتر والیبال با برگزاری پنج دیدار در شهر‌های تهران (دو بازی)، گرگان، نور و ارومیه پیگیری شد، شهدابی‌ها در تبریز به میدان نرفتند و دو مسابقه این هفته به زمان دیگری موکول شد.

هفته دوم لیگ برتر والیبال، شکست صدرنشین و پیروزی شهرداری ارومیه و مهرگان

هفته دوم لیگ برتر والیبال، شکست صدرنشین و پیروزی شهرداری ارومیه و مهرگان



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته دوم مرحله مقدماتی چهلمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر مردان ایران چهارشنبه ششم آبان با حضور ۱۶ تیم در دو گروه مقدماتی پیگیری شد که تیم‌های شهرداری ارومیه، مهرگان مازندران، پاس گرگان، پیکان تهران و رازین پلیمر تهران برابر حریفان به پیروزی رسیدند و گزارش کامل این دیدار‌ها به قرار زیر است:

شهرداری ارومیه فاتح نخستین دیدار هفته دوم

تیم شهرداری ارومیه که صدرنشین گروه دوم است و شرایط یکسانی با نماینده اصفهان در جدول مسابقات دارد، این هفته در بازی خانگی میزبان صنعتگران امید بود و با شکست سه بر یک میهمان خود در صدر جدول باقی ماند.

دیداری که اصغر میرزایی به عنوان ناظر فنی، حمید راهجردیان به عنوان ناظر داوری در آن حضور داشتند.

داود نافعی، مرتضی حسن‌علایی و رمضان جلال نیز به ترتیب به عنوان داوران اول، دوم و ویدئوچک، قضاوت این مسابقه را که در سالن غدیر ارومیه برگزار شد، برعهده داشتند.

محمدرضا تندروان سرمربی صنعتگران از ترکیب امیر افشار، حمزه زرینی، پویا آریاخواه، مانی علی خانی، پویا عرب و مرتضی طباطبایی (لیبرو) در ابتدای این مسابقه بهره برد.

امیر حسین صداقت، سلیم چپرلی، جاوید اسمعیل زاده، شایان سپهری، ایلشن داودی پور، آرمین تشکری و آرمان صالحی (لیبرو) بازیکنان شروع کننده شهرداری ارومیه در این مسابقه بودند.

تیم صنعتگران امید در ست نخست این مسابقه ۲۵ بر ۲۳ به پیروزی رسید تا گام مهمی در این دیدار برداشته باشد، اما شهرداری ارومیه در ست دوم ۲۵ بر ۲۲ فاتح میدان شد تا همه چیز بین دو تیم برابر شود.

میزبان این دیدار در ست سوم ۲۵ بر ۲۳ فاتح میدان شد تا نتیجه ست شماری دو بر یک به سود شهرداری ارومیه شود.

شهرداری ارومیه در ست چهارم ۲۵ بر ۲۳ به پیروزی رسید تا در نهایت سه بر یک فاتح این میدان ۱۲۷ دقیقه‌ای شود و به دومین برد متوالی خود دست یابد.

دومین برد متوالی مهرگان مازندران

در گروه نخست تیم‌های مهرگان مازندران که با یک برد در رتبه‌های سوم جدول قرار داشت، به مصاف چادر ملو اردکان رفت، تیمی که در هفته نخست مغلوب حریف خود شد و انگیزه فراوانی برای کسب نخستین برد خود در این رقابت‌ها داشت.

مهرگان در این مسابقه سه بر یک به پیروزی رسید تا به دومین برد خود دست یابد و ۶ امتیازی شود.

تیم میزبان در ست‌های اول و دوم این مسابقه ۲۵ بر ۲۱ و ۲۵ بر ۲۲ به پیروزی رسید، اما چادر ملو اردکان در ست سوم ۲۵ بر ۲۱ به پیروزی رسید تا نتیجه یک ست را جبران کند.

تلاش بازیکنان چادر ملو در ست چهارم کافی نبود و این تیم ۲۵ بر ۲۱ مغلوب میزبان شد تا در مجموع سه بر یک دومین شکست فصل خود را تجربه کند.

غلامرضا مومنی مقدم سرمربی مهرگان مازندران در ابتدای این دیدار از ترکیب مهدی رضایی، امیرحسین ساداتی، محراب ملکی، شایان محرابی، امین نجفی، محمدرضا مشهدی و سجاد جلوداریان (لیبرو) استفاده کرد.

در تیم چادرملو اردکان نیز اوگنی لیباکوف، عیسی ناصری، پاول شوستورف، یونس جوان، احد حسن زاده و حسین حاجی کلاته (لیبرو) ترکیب شروع کننده بودند.

خضراله ترابی محمد شاهمیری ناظران فنی و داوری این دیدار بودند که از ساعت ۱۶ آغاز شد و به مدت ۱۴۲ دقیقه طول کشید.

مرتضی اکرمی، هادی تیموری و رضا نودهی نیز به عنوان داوران اول، دوم و ویدئوچک قضوات این مسابقه را برعهده داشتند.

جدال دو تیم یک هزار و ۵۰۰ تماشاگر داشت و احمدرضا صادقی بازیکن چادر ملو در ست چهارم کارت زرد دریافت کرد.

نخستین برد پاسی‌ها در خانه و با شکست صدرنشین به دست آمد

تیم فولاد مبارکه سپاهان صدرنشین گروه اول مقدماتی که در هفته اول با باخت فنی حریف خود مواجه شد، این هفته در بازی خارج از خانه به مصاف حریف رفت تا برای تثبیت صدرنشینی خود تلاش کند.

این دیدار به رغم تلاش سپاهانی‌ها سه بر یک به سود پاس به پایان رسید تا شاگردان عیسی سنگدوینی به نخستین برد خود با شکست صدرنشین دست یابند و سه امتیاز کسب کنند.

فولاد مبارکه سپاهان در ست نخست این مسابقه ۲۵ بر ۲۲ میزبان خود را شکست داد، اما شاگردان عیسی سنگدوینی در ست دوم با نتیجه ۲۸ بر ۲۶ جبران کردند.

پاسی‌ها در ست سوم این دیدار عملکرد بهتری نسبت به حریف داشتند و موفق به شکست ۲۵ بر ۱۹ شدند و این روند را در ست چهارم حفظ کردند و ۲۶ بر ۲۴ به پیروزی رسیدند تا در نهایت سه بر یک فاتح این مسابقه شوند..

علیرضا مباشری، یاسین شکوهی، سیاوش مردانی، مهدی ظفری، سیدرضا سادات حسینی، سیاوش زمانی و موسی سخاوی (لیبرو) ترکیب شروع کننده تیم پاس گرگان در این مسابقه بودند.

در آنسوی میدان نیز تیم فولاد مبارکه سپاهان از هومن باقری، ابراهیم بزمونه، احسان دانش دوست، مهدی عرب، سهند الله وردیان، طا‌ها بهبودنیا و محمدرضا موذن (لیبرو) در ابتدای این دیدار بهره برد.

نظارت این دیدار که از ساعت ۱۶ در سالن امام خمینی (ره) گرگان آغاز شد، به عهده مسعود یزدان پناه و حسین پورکاشیان بود که به عنوان ناظران فنی و داوری ایفای نقش کردند. علیرضا قریب و سید ارمیا منبتی نیز داوران اول و دوم این بازی بودند.

این مسابقه که ۱۴۰ دقیقه طول کشید، یک کارت زرد داشت که ابراهیم بزمونه از تیم سپاهان آن را دریافت کرد.

دومین برد دو امتیازی رازین پلیمر

خانه والیبال پایتخت میزبان یکی از دیدار‌های هفته دوم لیگ برتر والیبال مردان بود جایی که دو تیم رازین پلیمر و تهران بیشه چمستان به مصاف یکدیگر رفتند.

در شهرآورد سوپر لیگ والیبال ایران در هفته دوم تیم رازین سه بر دو حریف خود را شکست داد تا به دومین برد دو امتیازی خود دست یابد و چهار امتیازی شود.

شاگردان مرتضی هداوندی در تیم رازین پلیمر در ست نخست این دیدار با اختلاف امتیاز بالا و ۲۵ بر ۱۱ به پیروزی رسیدند، اما در ست دوم ۲۷ بر ۲۵ نتیجه را واگذار کردند تا دو تیم در ست شماری یک بر یک برابر شوند.

ست سوم این مسابقه ۲۵ بر ۲۳ به سود تهران بیشه چمستان به پایان رسید، اما در ست چهارم دوباره رازین ۲۶ بر ۲۴ به پیروزی رسید تا این مسابقه به ست حساس پنجم کشیده شود.

ست پنجم این مسابقه ۱۵ بر ۱۳ به سود رازین پلیمر به پایان رسید تا شاگردان هداوندی در نهایت در این دیدار خانگی سه بر دو به پیروزی برسند.

ترکیب دو تیم در ابتدای این مسابقه به قرار زیر است:

رازین پلیمر: فاضل پژومان، یوسف کاظمی، محمد بربست، محمدامین رحیمی، سیداحمد اسماعیل نژاد، میلاد مؤمنی و علیرضا آقا مجیدی

تهران بیشه چمستان: یونس رمضانی، امیر فرج الله پور، حامد نظری، مرتضی ذبیحی، معین قرنجیک، محمدرضا حضوری و علیرضا ستایشی

نادر انصاری، بهروز جعفری، محمدرضا درفش کاویان، مجتبی نعمتی فیروزآباد و نیما یزدان‌پناه به ترتیب به عنوان ناظر فنی، ناظر داوری، داور اول، داور دوم و داور ویدئوچک، نظارت و قضاوت این مسابقه را برعهده داشتند.

پیکان فاتح جدال مربیان با تجربه لیگ برتر

تیم پیکان تهران که با یک برد و سه امتیاز در رتبه دوم جدول گروه دو قرار دارد، این هفته در بازی خانگی و در سالن پیکانشهر میزبان طبیعت اسلامشهر بود، جدالی که تفکرات دو مربی باسابقه والیبال ایران (پیمان اکبری و ابراهیم وادی) از جذابیت‌های خاص آن بود.

شاگردان پیمان اکبری در تیم پیکان در این مسابقه سه بر دو به پیروزی رسیدند تا به دومین برد خود دست یابند و پنج امتیازی شوند.

پیکانی‌ها در ست اول این بازی ۲۵ بر ۲۲ طبیعت را از پیش رو برداشتند، اما نتیجه ست دوم ۲۷ بر ۲۵ به سود طبیعت شد تا دو تیم یک بر یک در ست شماری برابر شوند.

در ست سوم بازهم طبیعت موفق به شکست پیکان با امتیاز ۲۷ بر ۲۵ شد تا از حریف بیش بیافتد، اما دوباره تیم پیکان در ست چهارم ۲۵ بر ۲۰ به پیروزی رسید تا این مسابقه به ست پنجم کشیده شود.

ست پنجم این مسابقه پایاپای ۱۵ بر ۹ به سود پیکان به پایان رسید تا طبیعت تنها یک امتیاز از هفته دوم لیگ برتر مردان به دست آورد و سه امتیازی شود.

ابراهیم وادی سرمربی تیم طبیعت اسلامشهر در ابتدای این مسابقه از ترکیب امیررضا مشعل بان، علی ممبینی، مجید زینالی، عرفان نوروزی، سامیار حمیدی، امید زارع و مصطفی حیدری استفاده کرد.

در آن سوی میدان نیز تیم پیکان این مسابقه را با ترکیب محمد طاهر وادی، امیر نادری، مسعود غلامی، محمد فلاح، سعید جواهری، پوریا فیاضی و محمدرضا حضرت پور شروع کرد.

امیر طلوع‌کیان و احمد دامغانی‌نژاد ناظران فنی و داوری این مسابقه حساس بودند. قضاوت این مسابقه را نیز کیوان عابدزاده، سجاد خان‌بابازاده و سید سعید واعظی به عنوان داوران اول، دوم و ویدئوچک برعهده داشتند.

این مسابقه ۱۶۲ دقیقه طول کشید و ابراهیم وادی سرمربی طبیعت یک کارت زرد دریافت کرد.

شهدابی‌ها به میدان نیامدند

در گروه دوم لیگ برتر والیبال مردان تیم مس سونگون در دیدار خانگی در سالن پورشریفی تیریز میزبان شهداب یزد بود که بر اساس اعلام ناظر مسابقه با توجه به حضور نیافتن تیم شهداب یزد مقابل مس سونگون، این دیدار برگزار نشد و در خصوص نتیجه این مسابقه کمیته انضباطی تصمیم گیری خواهد کرد.

قرار بود دو تیم استقلال و فولاد سیرجان نیز در هفته دوم لیگ برتر به میدان بروند که این مسابقه با اعلام سازمان لیگ و به دلیل آماده نبودن سالن مهران مشهد، به تعویق افتاد.

همچنین مسابقه تیم‌های شهروند قزوین و مس رفسنجان که قرار بود از ساعت ۱۶ در سالن شهید بابایی قزوین برگزار شود، با درخواست نماینده رفسنجان و موافقت شهروند قزوین و سازمان لیگ، به تعویق افتاد.

نتایج کامل دیدار‌های هفته دوم لیگ برتر مردان

بدین ترتیب تیم‌های شهرداری ارومیه، مهرگان مازندران، پاس گرگان، پیکان تهران و رازین پلیمر تهران در هفته دوم لیگ برتر مردان مقابل حریفان خود به پیروزی رسیدند که نتایج کامل این دیدار‌ها به قرار زیر است:

گروه اول

رازین پلیمر تهران ۳ – تهران بیشه چمستان ۲ (۲۵ بر ۱۱، ۲۵ بر ۲۷، ۲۳ بر ۲۵، ۲۶ بر ۲۴ و ۱۵ بر ۱۳)

پاس گرگان ۳ – فولاد مبارکه سپاهان یک (۲۲ بر ۲۵، ۲۸ بر ۲۶، ۲۵ بر ۱۹ و ۲۶ بر ۲۴)

مهرگان مازندران ۳ – چادرملو اردکان یک (۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۲۲، ۲۱ بر ۲۵ و ۲۵ بر ۲۱)

گروه دوم

پیکان تهران ۳ – طبیعت اسلامشهر ۲ (۲۵ بر ۲۲، ۲۵ بر ۲۷، ۲۵ بر ۲۷، ۲۵ بر ۲۰ و ۱۵ بر ۹)

شهرداری ارومیه ۳ – صنعتگران امید یک (۲۳ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۲، ۲۵ بر ۲۳ و ۲۵ بر ۲۳)