دادستان تهران در جلسه نظارتی رسیدگی به پرونده‌های جنایات آمریکا و دشمن صهیونی در دو جنگ تحمیلی اخیر، بر تسریع در مستندسازی جنایات جنگی و خسارات وارده به کشور برای رسیدگی در محاکم داخلی و طرح دعوا در مجامع بین‌المللی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علی صالحی در جلسه نظارت قضایی بر نحوه رسیدگی به پرونده‌های دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی در دو جنگ تحمیلی اخیر که با حضور معاونان قضایی دادستان، قضات پرونده‌ها، ضابطان قضایی و نمایندگان وزارت دفاع و ارتش برگزار شد، گفت: ما در این جنگ قطعاً پیروز خواهیم شد و دشمنان باید خسارت پرداخت کنند، چرا که شروع‌کننده جنگ بودند و باید تاوان عمل خود را بپردازند.

تأکید بر فرمایش رهبر شهید انقلاب

دادستان تهران با اشاره به فرمایش رهبر شهید انقلاب پس از پایان جنگ ۱۲ روزه خطاب به مقامات قضایی که فرمودند «یقه اینها را بگیرید، حتی اگر ۲۰ سال طول بکشد»، افزود: در همین زمینه پرونده‌های جنگ تحمیلی دوم و سوم در دستور کار قوه قضائیه قرار گرفت و رسیدگی به این پرونده‌ها در دادسرای تهران آغاز شد و در موارد متعددی با صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست، در چرخه دادرسی قرار گرفت و رسانه‌ای شد.

تأکید بر جمع‌آوری ادله محکم

صالحی به ضابطان قضایی گفت: ضمن تسریع در پاسخگویی کامل به استعلامات قضایی، با جمع‌آوری و ارائه ادله و مستندات محکم و قابل استناد در محاکم داخلی و بین‌المللی، به تصمیم‌گیری قضایی صحیح، دقیق و سریع درخصوص پرونده‌های مورد نظر کمک کنند.