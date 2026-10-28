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در بسته مردمی «از مطالبه تا پاسخ» امروز ۶ آبان شبکه خاوران، مشکل کمبود دندانپزشک در کلینیک تامین اجتماعی قائنات پیگیری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، از این پس، بسته مردمی «از مطالبه تا پاسخ» روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از بخشهای خبری سیما و رادیو شبکه خاوران پخش میشود و مطالبات هماستانیها را منعکس میکند.
شما هم میتوانید مطالبات، مشکلات و درخواستهای خود از مسئولان را در قالب صدا، فیلم و عکس از طریق پیامرسانهای روبیکا، بله و ایتا به شماره زیر ارسال کنید تا در این بسته خبری پیگیری و منعکس شود.
شماره ارسال پیام در این بسته : ۰۹۱۰۸۹۹۴۸۲۵