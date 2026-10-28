به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، از این پس، بسته مردمی «از مطالبه تا پاسخ» روز‌های شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از بخش‌های خبری سیما و رادیو شبکه خاوران پخش می‌شود و مطالبات هم‌استانی‌ها را منعکس می‌کند.

شما هم می‌توانید مطالبات، مشکلات و درخواست‌های خود از مسئولان را در قالب صدا، فیلم و عکس از طریق پیام‌رسان‌های روبیکا، بله و ایتا به شماره زیر ارسال کنید تا در این بسته خبری پیگیری و منعکس شود.

شماره ارسال پیام در این بسته : ۰۹۱۰۸۹۹۴۸۲۵