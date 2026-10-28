معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه ۱۹ از شناسایی دو مرکز تفکیک غیرمجاز و جمع‌آوری ۲ هزارو ۲۸۰ کیلوگرم پسماند خشک از این مراکز خبر داد .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی احمد مهرابی گفت: در جریان پایش مراکز جمع‌آوری و نگهداری پسماند خشک، دو مرکز تفکیک غیرمجاز شناسایی و پسماندهای موجود در آن‌ها جمع‌آوری شد.

وی افزود: مجموع پسماندهای جمع‌آوری‌شده از این دو مرکز، ۲۲۸۰ کیلوگرم بود که به‌صورت غیرمجاز در این محل‌ها نگهداری و تفکیک می‌شد.

مهرابی با اشاره به پیامدهای فعالیت این مراکز گفت: نگهداری و تفکیک پسماند در فضاهای غیرمجاز می‌تواند زمینه بروز مشکلات بهداشتی و زیست‌محیطی و ایجاد مزاحمت برای ساکنان را فراهم کند؛ ازاین‌رو، شناسایی این مراکز و پیگیری رفع فعالیت‌های غیرمجاز در دستور کار خدمات شهری منطقه قرار دارد.

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه ۱۹ تأکید کرد: پایش مراکز جمع‌آوری و تفکیک پسماند خشک با هدف پیشگیری از انباشت غیراصولی، حفظ بهداشت عمومی و بهبود کیفیت محیط زندگی شهروندان ادامه دارد.