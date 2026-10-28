۲۲ نفر از زندانیان مرد جرایم غیرعمد خراسان رضوی، به همت ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه خراسان رضوی و با کمک خیران در یک هفته اخیر از زندان آزاد شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، رئیس ستاد مردمی دیه خراسان رضوی گفت: در هفته جاری و با حمایت خیران بزرگوار و گذشت شکات، ۲۲ زندانی معسر مرد که پرونده‌ های جرایم غیرعمد داشتند، از زندان آزاد و به آغوش خانواده بازگشتند.

جواد غفاریان طوسی افزود: مجموع بدهی این ۲۲ زندانی معسر، بیش از ۱۸۵ میلیارد و ۸۹۴ میلیون تومان بوده که مبلغ ۱۵۰ میلیارد و ۲۹۸ میلیون تومان از طریق گذشت شکات و بخشش از سوی خانواده‌ های مقتول تأمین شد.

وی ادامه داد: «به منظور حمایت از معیشت و تأمین نیازهای خانواده این زندانیان، مبلغ ۱ میلیارد و ۷۱ میلیون تومان اختصاص یافته است. همچنین با موافقت قضات پرونده، مبلغ ۳۱ میلیارد و ۱۵۸ میلیون تومان از طریق پذیرش اعسار و پرداخت بدهی به‌ صورت تقسیطی مدیریت شده است.»

نقش خیران و حمایت‌ های بانکی

رئیس ستاد مردمی دیه خراسان رضوی همچنین با اشاره به نقش مکمل نهادهای مختلف در حل این معضل اجتماعی، گفت: مبلغ ۱ میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان از طریق اخذ وام از بانک عامل با معرفی ستاد تأمین گردیده و همچنین مبلغ ۲ میلیارد و ۸۷ میلیون تومان نیز از محل کمک‌ های بلاعوض خیران در ستاد مردمی دیه استان اختصاص یافته است.

غفاریان طوسی در پایان ضمن قدردانی از حمایت‌ های مالی و معنوی خیران و همچنین همکاری شکاتی که با گذشت خود، در مسیر اجرای عدالت و حمایت از حقوق معسران گام برداشتند، از تمامی بخش‌ های مرتبط برای تسهیل این فرآیند قدردانی کرد.