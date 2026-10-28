صنایع غذایی مازندران ۳۰ درصد سهم اشتغال استان را به خود اختصاص داده‌اند، اما بیشترین مشکلات را در بانک‌ها دارند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، دبیر انجمن صنایع غذایی مازندران با اشاره به فعالیت ۵۴۰ واحد صنایع غذایی در استان گفت: ۲۴ درصد سرمیه گذاری‌ها و ۴۰ درصد ارزش افزوده تولید نیز مربوط به واحد‌های صنایع غذایی است.

باقری افزود: ۱۶ گروه صنعتی در بخش غذایی مازندران فعالیت دارند که البته باتوحه به برخ مشکلات، با حدود ۵۰ درصد ظرفیت خود، فعال هستند.

وی مهمترین چالش واحد‌های صنایع غذایی مازندران را کمبود سرمایه درگردش دانست و گفت: با وجود پیگیری‌های متعدد، همچنان بانک‌های استان در این باره همکاری مناسب ندارند که سبب بروز چالش‌های جدی برای این واحد‌ها شده است.

دبیر انجمن صنایع غذایی مازندران با بیان اینکه بانگ‌های مازندران، در رتبه بندی اختصاص تسهیلات به واحد‌های صنایع غذایی، ضعیف‌ترین عملکرد را دارند افزود: با وجود دستور‌های صادر شده در کشور، بانک‌های مازندران کمترین مقدار پرداخت تسهیلات بانکی را به صنایع غذایی استان دارند.