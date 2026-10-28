به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، در این رویداد ملی که با هدف نمایش توانمندی‌ها و روحیه ایستادگی دانش‌آموزان برگزار شد، دانش‌آموزان با حضور در میدان تجمعات شبانه و اجرای برنامه‌های متنوع، وطن دوستی و عزت نفس خود را به نمایش گذاشتند.

در این مراسم، آیت‌الله مظفری، نماینده ولی فقیه در استان، و مهرداد یحیایی، مدیرکل آموزش و پرورش استان، حضور داشتند و از عملکرد و شجاعت دانش‌آموزان در این رویداد قدردانی کردند.

این رویداد با هدف تقویت روحیه اجتماعی و نمایش قدرت نسل آینده در عرصه‌های مختلف برگزار شده است.