چهارمین کنفرانس بین المللی حقوق کودک با موضوع ویژه ابعاد حقوقی حمله تجاوزکارانه آمریکا به مدرسه شجره طیبه میناب در دانشگاه مفید برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری در حاشیه چهارمین کنفرانس بین المللی حقوق کودک ازاعلام فاجعه مدرسه شجره طیبه میناب به عنوان جنایت جنگی توسط کمیته حقیقت یاب سازمان ملل متحد خبر دادو گفت: پرونده این حادثه به دادسرای بین الملل ارسال و تا ماه آینده وقت رسیدگی باحضور وکلای بین المللی آغاز خواهد شد.

عسگر جلالیان در تشریح اقدامات بین المللی در پرونده شهدای میناب ادامه داد: مکاتبات لازم با نماینده سازمان ملل در تهران، نماینده یونیسف در تهران و خاورمیانه و شمال آفریقا، دبیر کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد در نیویورک، کمیسر عالی شورای حقوق بشر و دبیرکل سازمان همکاری اسلامی انجام و تمامی اسناد و مدارک در اختیار سفیر جمهوری اسلامی ایران در ژنو قرار گرفته است.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با اشاره به خروج آمریکا از شورای حقوق بشر سازمان ملل، تاکید کرد: این اقدام آن‌ها را از مسئولیت رها نمی‌کند و کودک کش‌ها و کودک خوار‌ها به زودی رسوا و بی کیفر نخواهند کرد.

در ادامه دبیر علمی چهارمین کنفرانس بین المللی حقوق کودک گفت: با اعلام فراخوان بیش از ۴۰۰ چکیده مقاله از داخل ایران. وکشور‌های عربی واروپایی و ترکیه، افغانستان به دبیرخانه ارسال که از میان آنها یکصد و بیست چکیده مقاله حائز شرایط علمی لازم شناخته شدو برای ارائه دعوت شدند.

محمدمهدی مقدادی محور‌های اصلی این رویداد علمی را حمایت از کودکان در جنگ و مخاصمات مسلحانه، حمایت از سلامت روانی کودکان در درگیری ها، هوش مصنوعی و چالش‌های مرتبط با کودکان در این عرصه و همچنین بحران‌های نزول و کودک برشمرد.

مقدادی افزود: ابعاد حقوقی حمله تجاوزکارانه به مدرسه میناب به عنوان محور ویژه این دوره از کنفرانس است که با حضور خانواده شهدای میناب اخرین نتایج و پیگیری ها‌ی این پرونده مطرح شد.

این کنفرانس دوروزه است و درکار گرو‌های تخصصی محققان و پژوهشگران مقالات خودرا ارائه می‌دهند.