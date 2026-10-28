لیگ قهرمانان آسیا ۲؛ توقف گل‌گهر مقابل آرکاداغ

لیگ قهرمانان آسیا ۲؛ توقف گل‌گهر مقابل آرکاداغ



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم‌های فوتبال گل گهر ایران و آرکاداغ ترکمنستان در هفته سوم مرحله گروهی فوتبال لیگ قهرمانان آسیا ۲ در ورزشگاه حصار شهر دوشنبه تاجیکستان با قضاوت نصرالله کبیروف از تاجیکستان به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید.

بازیکنان آرکاداغ در همان دقیقه نخست مسابقه روی دروازه گل‌گهر خطرساز شدند و پس از ارسال توپ و ضربه سرضرب مامادوف، نخستین کرنر بازی را به دست آوردند.

در دقیقه ۲۶، شوت از راه دور مردوف با واکنش گروسیان همراه شد و دروازه‌بان گل‌گهر در دو مرحله توپ را مهار کرد تا این موقعیت نیز به کرنر تبدیل شود.

مهاجم آرکاداغ در دقیقه ۵۲ در محوطه جریمه گل‌گهر صاحب توپ شد، اما ضربه آرام او را گروسیان به‌راحتی در آغوش گرفت.

بازیکنان آرکاداغ در دقیقه ۷۱ جدی‌ترین موقعیت گلزنی خود را خلق کرد، اما واکنش سریع گروسیان روی ضربه مهاجم این تیم از داخل محوطه شش قدم مانع باز شدن دروازه گل‌گهر شد. در ادامه نیز مدافعان گل‌گهر توپ را به کرنر فرستادند.

ارسال کرنر بازیکن آرکاداغ در دقیقه ۷۳ با ضربه مدافع پیش‌کشیده این تیم همراه شد، اما توپ پس از برخورد به تیرک دروازه گل‌گهر به بیرون رفت تا خطر دیگری از روی دروازه نماینده ایران دفع شود.

پس از حضور سیامک نعمتی در زمین بازی این بازیکن صاحب توپ شد و در دقیقه ۸۱ آن را به محوطه جریمه آرکاداغ ارسال کرد که مجید علیاری با سر به توپ ضربه زد و توپ به شکل خطرناکی از بالای دروازه به بیرون رفت.

ترکیب گل‌گهر: فرزین گروسیان، علیرضا علیزاده، مجتبی نجاریان (دقیقه ۸۴ سیامک نعمتی)، امید عالیشاه، پدرام قاضی‌پور (دقیقه ۸۴ امیر جعفری)، محمدرضا عباسی (دقیقه ۷۰ مجید علیاری)، مسیح زاهدی (دقیقه ۵۵ علی حسنی)، احمد زنده‌روح، محمدامین کاظمیان (دقیقه ۷۰ محمد علی‌نژاد)، لوی بن حسین و سهیل صحرایی.

با کسب یک امتیاز این بازی آرکاداغ در جدول گروه B با ۴ امتیاز در رده دوم باقی ماند و گل گهر نیز با ۲ امتیاز در مکان چهارم ایستاد.