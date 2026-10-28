خیران شهرستان مه‌ولات در مجموع ۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال برای حمایت از خانواده‌های نیازمند در قالب طرح‌های زکات مستحبی و «قرض‌الحسنه ماندگار» کمک کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان مه‌ولات گفت: از این میزان، ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال در قالب زکات مستحبی و یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال نیز برای اجرای طرح «قرض‌الحسنه ماندگار» جمع‌آوری و واریز شده است.

بازیار با قدردانی از مشارکت خیران افزود: در قالب طرح «قرض‌الحسنه ماندگار»، معادل دو برابر مبلغ جمع‌آوری‌شده، از محل منابع داخلی صندوق امداد برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به مددجویان اختصاص می‌یابد.

وی ادامه داد: این تسهیلات در زمینه‌هایی همچون درمان، تأمین جهیزیه و ساخت و تعمیر مسکن مددجویان پرداخت خواهد شد.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان مه‌ولات همچنین مشارکت مردم در طرح «شجره طیبه» با اهدای درخت پسته را اقدامی ارزشمند برای ایجاد زمینه حمایت پایدار از خانواده‌های نیازمند دانست.