سخنگوی شهرداری تهران از تأمین ۱۵ قلم کالای اساسی از مسیرهای مختلف و عرضه آن‌ها در ۱۰۸ میدان میوه و تره‌بار، ۱۸ فروشگاه شهروند و سامانه شهرزاد خبر داد و گفت: خدمات حضوری شهروند، گردشگری و پزشکی کودک برای مادران مشمول طرح «چشم‌روشنی» فعال شد.

خدمات حضوری شهروند، گردشگری و پزشکی کودک برای مادران مشمول طرح «چشم‌روشنی» فعال شد

خدمات حضوری شهروند، گردشگری و پزشکی کودک برای مادران مشمول طرح «چشم‌روشنی» فعال شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عبدالمطهر محمدخانی، در گفت‌وگو با خبر سیما با تشریح جزئیات اجرای طرح «تورم صفر» در پایتخت گفت: در این طرح، ۱۵ قلم کالای اساسی با قیمت مصوب در اختیار شهروندان تهرانی قرار می‌گیرد و امکان خرید حضوری و غیرحضوری این اقلام فراهم شده است.

وی درباره شیوه تأمین کالاهای مورد نیاز این طرح گفت: شهرداری تهران با توجه به ضرورت پرهیز از مداخله مستقیم در بازار و جلوگیری از ایجاد کمبود در بخش عرضه، تأمین کالاها را از مسیرهای مختلف دنبال کرده است. در برخی اقلام، از جمله برنج و گوشت منجمد، با مجوز دولت واردات مستقیم انجام شده است.

محمدخانی افزود: در بخش دیگری از کالاها، خرید مستقیم و بدون واسطه از تولیدکنندگان و کشاورزان، انعقاد قراردادهای بلندمدت و استفاده از روش سلف‌خری در دستور کار قرار گرفته است. همچنین با مشارکت در تولید، ظرفیت برخی کارخانه‌های تعطیل‌شده احیا شده و این واحدها به سطح مطلوب تولید بازگشته‌اند.

سخنگوی شهرداری تهران با اشاره به برنامه‌ریزی برای تأمین کالاهای مورد نیاز در بازه شش‌ماهه اجرای طرح تصریح کرد: تلاش شده است با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مختلف تأمین، کالاهای مورد نیاز این دوره با اطمینان بیشتری فراهم شود.

وی درباره نحوه توزیع کالاها نیز گفت: شهروندان می‌توانند از طریق ۱۰۸ میدان میوه و تره‌بار، ۱۸ فروشگاه منتخب شهروند و همچنین نرم‌افزار شهرزاد، اقلام مشمول طرح را تهیه کنند. به این ترتیب، امکان خرید حضوری و غیرحضوری برای شهروندان فراهم شده است.

محمدخانی در بخش دیگری از این گفت‌وگو، با اشاره به خدمات طرح «چشم‌روشنی» برای مادرانی که فرزندشان در سال ۱۴۰۵ متولد شده است، افزود: امکان خرید حضوری از فروشگاه‌های شهروند برای این مادران از امروز فعال شده است.

وی ادامه داد: همچنین ظرفیت‌های فرهنگی، تفریحی و گردشگری شهر تهران در قالب تورگشت و از طریق سامانه شهرزاد برای مادران مشمول این طرح فعال شده است تا بتوانند از این خدمات استفاده کنند.

سخنگوی شهرداری تهران با اشاره به خدمات حوزه سلامت نیز گفت: در حال حاضر، در تمامی مراکز «شهر سالم» شهرداری تهران پزشک کودک حضور دارد و مادران می‌توانند با مراجعه به این مراکز از خدمات درمانی مربوطه بهره‌مند شوند.