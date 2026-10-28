به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، محمدرضا توانا روز چهارشنبه افزود: مرحله شهرستانی و مقدماتی هجدهمین دوره مسابقات قرآنی «مدهامتان» استان با حضور ۵۲۲ فعال قرآنی در قالب ۵۹ تیم برگزار و تیم‌های منتخب به مرحله استانی راه یافتند.

وی با اشاره به راهیابی ۲۲ تیم به مرحله استانی اظهار کرد: با برگزاری مسابقات مرحله استانی و ارزیابی دقیق توسط داوران، پنج تیم منتخب مسابقات قرآنی «مدهامتان» این استان برای شرکت در مسابقات کشوری مشخص شدند.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان اردبیل با بیان اینکه داوران سه تیم از برادران و ۲ تیم از خواهران در ۲ رده سنی زیر ۱۸ سال و بالای ۱۸ سال را به عنوان تیم‌های منتخب استان معرفی کردند، گفت: در بخش برادران تیم‌های کانون فرهنگی هنری مهدیه و کانون فرهنگی هنری معصومین از شهرستان اردبیل و کانون فرهنگی هنری شهدای اندبیل از شهرستان خلخال و در بخش خواهران نیز کانون فرهنگی هنری محسنین از شهرستان اردبیل و کانون فرهنگی هنری شهدای اندبیل از شهرستان خلخال به عنوان تیم‌های منتخب استان برای شرکت در مرحله کشوری معرفی شدند.

توانا با اشاره به فرایند حضور این تیم‌ها در مرحله کشوری بیان کرد: تیم‌های منتخب و معرفی شده استان پس از ارزیابی در مرکز، در مسابقات کشوری که آبان ماه امسال به میزبانی همدان برگزار می‌شود، شرکت خواهند کرد.

وی اضافه کرد: این رقابت معنوی در رشته‌های مختلف از جمله قرائت تحقیقی، قرائت ترتیل، حفظ عمومی (در سطوح یک جزء، سه جزء و پنج جزء)، حفظ تخصصی (در سطوح ۱۰ و ۲۰ جزء و حفظ کل قرآن کریم)، اذان، مکبری، دعاخوانی، هنر قرآنی شامل (خوشنویسی و نقاشی آیات)، قصه‌گویی قرآنی، ترجمه‌خوانی و قرائت نماز برگزار شد.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان اردبیل ادامه داد: مسابقه قرآنی «مدهامتان» به عنوان یکی از مهم‌ترین رویداد‌های قرآنی کانون‌های مساجد، با هدف ترویج فرهنگ قرآن‌آموزی، تقویت فعالیت‌های قرآنی در بستر مسجد و شناسایی استعداد‌های برتر قرآنی هر سال به صورت تیمی در سه مرحله شهرستانی، استانی و کشوری برگزار می‌شود.

توانا افزود: امیدواریم نمایندگان استان در این رویداد قرآنی و معنوی در رقابت با نمایندگان سایر استان‌ها بدرخشند و افتخار دیگری برای استان کسب کنند.