به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ تیم والیبال سپاهان اصفهان در هفته دوم لیگ برتر والیبال مردان باشگاه‌های ایران، عصر امروز چهارشنبه ۶ آبان از ساعت ۱۶:۰۰ در سالن امام خمینی (ره) میهمان پاس گرگان بود.

در این دیدار پاس گرگان توانست با نتیجه ۳ بر یک مهمان خود را شکست دهد.

تیم سپاهان ست اول را با نتیجه ۲۵ بر ۲۲ به نفع خود تمام کرد، اما پاس گرگان سه ست پیاپی را با نتایج ۲۸-۲۶، ۲۵-۱۹ و ۲۶-۲۴ به نفع خود به پایان رساند.