به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان گفت: سامانه بارشی امروز آسیب به خطوط انتقال برق قشم و کهورستان، آتش‌سوزی در پی تصادف دو دستگاه تریلی در محور حاجی‌آباد ـ بندرعباس و سوختن ۶۰ نخل بر اثر برخورد صاعقه در شهرستان بشاگرد وارد کرد.

مهرداد حسن‌زاده با اشاره به فعالیت سامانه بارشی و تشدید ناپایداری‌های جوی در ساعات اخیر افزود: به دنبال فعالیت این سامانه، خطوط انتقال برق قشم و کهورستان دچار خسارت و آسیب شده و قطعی برق در بخش‌هایی از این مناطق گزارش شده است.

وی گفت: همکاران صنعت برق در حال تلاش برای رفع مشکلات و بازگرداندن شبکه برق به وضعیت عادی هستند و تا ساعات آینده شبکه به حالت پایدار برخواهد گشت.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان همچنین از وقوع تصادف میان دو دستگاه تریلی در محور حاجی‌آباد ـ بندرعباس خبر داد و گفت: این حادثه منجر به آتش‌سوزی شد که در پی آن، نیرو‌های آتش‌نشانی شهرداری بندرعباس برای عملیات اطفای حریق به محل اعزام شدند.

حسن‌زاده با بیان اینکه این حادثه تلفات جانی نداشته است، افزود: نیرو‌های امدادی و عملیاتی برای مدیریت شرایط و رسیدگی به حوادث ناشی از ناپایداری‌های جوی در حال فعالیت هستند.

وی در ادامه به وقوع صاعقه در شهرستان بشاگرد اشاره کرد و گفت: بر اثر برخورد صاعقه با یک باغ، حدود ۶۰ اصله درخت نخل دچار آتش‌سوزی شده و از بین رفته‌اند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان با اشاره به تداوم شرایط ناپایدار جوی تا روز جمعه، از شهروندان خواست توصیه‌های ایمنی را جدی بگیرند.

وی گفت: شهروندان از رفت و آمد غیرضروری در مسیر‌های مستعد سیلاب و آب‌گرفتگی خودداری کنند، از توقف و استقرار در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها بپرهیزند و در زمان وقوع رعدوبرق، از قرار گرفتن در فضا‌های باز، زیر درختان و در مجاورت سازه‌ها و تجهیزات فلزی خودداری کنند.

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حسن‌زاده همچنین از رانندگان خواست با توجه به لغزندگی احتمالی جاده‌ها و کاهش دید افقی، با احتیاط بیشتری رانندگی کرده و از سرعت غیرمجاز و سبقت‌های خطرناک پرهیز کنند.

وی بر ضرورت توجه به هشدار‌های هواشناسی و اطلاعیه‌های دستگاه‌های امدادی و مدیریت بحران تأکید کرد و از مردم خواست تا زمان عبور کامل سامانه بارشی، اصول ایمنی را رعایت کنند.