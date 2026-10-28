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بیش از ۱۵۰ هزار هکتار از زمینهای کشاورزی مازندران زیر کشت پاییزه میرود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، معاون بهبود تولیدات گیاهی جهادکشاورزی مازندران با اشاره به آمادگی کامل همه مراکز و ادارت جهاد کشاورزی شهرستانها برای کشت پاییزه گفت: بر اساس برنامه ریزی، در ۶۰ هزار هکتار از زمینها گندم، ۲۰ هزار هکتار جو، ۱۵ هزار هکتار کلزا، بیش از ۲۰ هزار هکتار شبدر و در بقیه زمینها سایر محصولات پاییزی کشت خواهد شد.
باقری از تامین کامل نهادههایی مانند بذر و کود مورد نیاز کشت پاییزه در استان خبر داد و افزود: ۱۰۰ تن بذر ۱۴ رقم کلزا و ۴ هزار تن بذر ۵ رقم گندم به همراه ۱۴ دستگاه بوجاری بذرها با همکاری بیناد برکت تامین شده است و نگرانی در این باره وجود ندارد.
وی درباره تامین کودهای مورد نیاز هم گفت: حدود ۵۰ هزار تن کود شیمیایی فسفاته، ازته و اوره تاکنون تامین شد که معادل نیمی از سهمیه در نظر گرفته شده برای مازندران است و بقیه نیز به مرور در حال تامین است.
معاون بهبود تولیدات گیاهی جهادکشاورزی مازندران همچنین از رتبه نخست استان در تامین کود کشاورزی در کشور خبر داد و از کشاورزان خواست برای کشت پاییزه با مراکز جهادکشاورزی در ارتباط باشند و از مشاوره کارشناسان استفاده کنند تا دچار خسارت نشوند.