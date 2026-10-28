به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، معاون بهبود تولیدات گیاهی جهادکشاورزی مازندران با اشاره به آمادگی کامل همه مراکز و ادارت جهاد کشاورزی شهرستان‌ها برای کشت پاییزه گفت: بر اساس برنامه ریزی، در ۶۰ هزار هکتار از زمین‌ها گندم، ۲۰ هزار هکتار جو، ۱۵ هزار هکتار کلزا، بیش از ۲۰ هزار هکتار شبدر و در بقیه زمین‌ها سایر محصولات پاییزی کشت خواهد شد.

باقری از تامین کامل نهاده‌هایی مانند بذر و کود مورد نیاز کشت پاییزه در استان خبر داد و افزود: ۱۰۰ تن بذر ۱۴ رقم کلزا و ۴ هزار تن بذر ۵ رقم گندم به همراه ۱۴ دستگاه بوجاری بذر‌ها با همکاری بیناد برکت تامین شده است و نگرانی در این باره وجود ندارد.

وی درباره تامین کود‌های مورد نیاز هم گفت: حدود ۵۰ هزار تن کود شیمیایی فسفاته، ازته و اوره تاکنون تامین شد که معادل نیمی از سهمیه در نظر گرفته شده برای مازندران است و بقیه نیز به مرور در حال تامین است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهادکشاورزی مازندران همچنین از رتبه نخست استان در تامین کود کشاورزی در کشور خبر داد و از کشاورزان خواست برای کشت پاییزه با مراکز جهادکشاورزی در ارتباط باشند و از مشاوره کارشناسان استفاده کنند تا دچار خسارت نشوند.