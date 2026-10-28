

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی محرومان هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال به شرح زیر است:

امید محمدی فرحانی ۴ اخطاره استقلال خوزستان

محسن خلیلی مدیر تیم کارت قرمز پرسپولیس

سلمان تاجدار مربی کارت قرمز، عرفان جمشیدی کارت قرمز پیکان

دینگو جوئل تورس گارسته ۴ اخطاره حامد طباطبایی مربی ۲ اخطاره چادرملو

محمدرضا رئوفی منش کارت قرمز مس شهربابک

دیدار دو تیم ملوان و چادرملو اردکان با حکم کمیته انضباطی فقط با حضور بانوان تماشاگر برگزار می‌شود و تماشاگران مرد در این دیدار حق حضور ندارند.

یادآور می‌گردد طبق قوانین مسئولیت اعمال محرومیت‌های اعضای یک تیم بر عهده باشگاه مربوطه بوده و باید در این خصوص دقت نظر لازم از سوی خود باشگاه‌ها به عمل آید تا در مسابقات خود از بازیکنان و کادر فنی-اجرایی که دارای محرومیت شده‌اند استفاده نکنند.

سازمان لیگ فوتبال نیز این آمادگی را دارد که پاسخ استعلام باشگاه‌ها را در این زمینه با بررسی مستندات مربوطه انجام دهد لذا اعلام این لیست صرفا به جهت اطلاع رسانی و انجام هماهنگی‌های بعدی است و مسئولیت کامل آن بر عهده باشگاه‌های شرکت کننده در مسابقات خواهد بود.