توسعه همکاری‌های تجاری البرز و عراق، رفع موانع مالیاتی حمل‌ونقل و تسهیل ترخیص کالا، محور تصمیم‌های یکصد و سی‌ و یکمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در استان البرز بود؛ نشستی که در آن، دعوت از هیئت اقتصادی عراق و اعزام هیئتی از البرز برای شناسایی فرصت‌های جدید صادرات و واردات در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز، افزایش سهم تولیدکنندگان استان از بازار عراق و تسهیل مسیر مبادلات تجاری، در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی البرز مورد بررسی قرار گرفت؛ نشستی که علاوه بر طرح مشکلات فعالان اقتصادی، بر پیگیری موانع حمل‌ونقل و گسترش ارتباط مستقیم با طرف‌های عراقی متمرکز بود.

مجتبی عبداللهی، استاندار البرز، در این نشست با اشاره به ضرورت رفع مشکلات پیش‌روی فعالان اقتصادی گفت: بخشی از مسائل مطرح‌شده به معافیت‌های مالیاتی در حوزه خدمات حمل‌ونقل مربوط بود که برای پیگیری آن‌ها، مصوباتی جهت ارجاع به اتاق بازرگانی ایران و طرح در سطح دولت در نظر گرفته شد.

وی با تأکید بر ظرفیت‌های تولیدی و تجاری البرز افزود: توسعه روابط اقتصادی با عراق باید به‌صورت ویژه دنبال شود تا زمینه حضور گسترده‌تر واحدهای تولیدی استان در بازار این کشور و بهره‌گیری از فرصت‌های صادراتی و وارداتی فراهم شود.

استاندار البرز همچنین از برنامه‌ریزی برای تقویت ارتباط با مسئولان و فعالان اقتصادی عراق خبر داد و اظهار کرد: دعوت از نمایندگان بخش دولتی و اتاق بازرگانی عراق و اعزام هیئتی از استان به این کشور، از جمله اقداماتی است که برای بررسی ظرفیت‌های همکاری و شناسایی موانع تجاری پیش‌بینی شده است.

یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق هم با اشاره به توانمندی‌های اقتصادی البرز، برخورداری این استان از بیش از چهار هزار واحد تولیدی را ظرفیتی مهم برای توسعه مبادلات با عراق دانست.

وی با تأکید بر اهمیت رسیدگی به مشکلات فعالان اقتصادی خاطرنشان کرد: بررسی موانع اجرایی و پیگیری مسائل مطرح‌شده می‌تواند مسیر فعالیت بنگاه‌های تولیدی استان در بازار عراق را تسهیل کند و زمینه افزایش حضور آن‌ها در این بازار را فراهم آورد.

در این نشست، موضوعاتی از جمله معافیت مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل‌ونقل، تسهیل فرآیند ترخیص کالا و راهکارهای توسعه صادرات و واردات با عراق بررسی شد.

پیگیری این مسائل در کنار گسترش ارتباطات مستقیم اقتصادی، از محورهای مطرح‌شده برای تقویت همکاری‌های تجاری البرز و عراق و بهره‌برداری بیشتر از ظرفیت تولیدی استان بود.