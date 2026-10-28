مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل گفت: طرح آبرسانی به ناحیه صنعتی انگوت با اعتباری بالغ بر ۸۰۰ میلیارد ریال آغاز شد و با بهره‌برداری از آن، آب مورد نیاز آن شهرک و شرکت شستا در این شهرستان تامین می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، اکبر کوهی روز چهارشنبه با بیان اینکه این طرح با مشارکت شرکت آب و فاضلاب، شرکت شهرک‌های صنعتی و شرکت شهرک‌های کشاورزی استان اجرا می‌شود، اظهار کرد: تامین زیرساخت‌ها از جمله الزامات اساسی برای استقرار سرمایه‌گذاران در شهرک‌ها و نواحی صنعتی است و با اجرای این طرح و تامین آب مورد نیاز ناحیه صنعتی انگوت، امکان واگذاری زمین به سرمایه‌گذاران منطقه فراهم خواهد شد.

وی با تاکید بر نقش مهم شهرک‌های صنعتی در توسعه صنعت و شکوفایی اقتصادی منطقه افزود: آب نقش حیاتی در راه‌اندازی و آغاز فعالیت واحد‌های تولیدی دارد و در صورت تامین آب و فعال شدن ناحیه صنعتی انگوت، شاهد رونق و شکوفایی تولید در این منطقه محروم استان خواهیم بود.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه زیرساخت‌های این ناحیه صنعتی، افزود: تاکنون بازگشایی برخی از معابر، تیرگذاری و انتقال برق به ناحیه صنعتی انگوت انجام شده و ۹ هکتار از اراضی این ناحیه صنعتی هم برای اجرای نیروگاه خورشیدی و تولید برق به میزان ۶ مگاوات به شرکت توزیع برق استان واگذار شده است.

کوهی همچنین با اشاره به محدودیت‌های استفاده از منابع فسیلی در تولید برق افزود: یکی از راهکار‌هایی که در رفع ناترازی انرژی می‌تواند موثر باشد، استفاده از منابع جدید است که کشور‌های زیادی استفاده از انواع انرژی‌های نو را در دستور کار خود قرار داده و به پیشرفت‌های خوبی نیز در این زمینه رسیده‌اند.

وی همچنین از تامین و افزایش ظرفیت برق برای توسعه شهرک‌های صنعتی با همکاری دستگاه‌های خدمات‌رسان خبر داد و افزود: یکی از ضرورت‌های جذب سرمایه‌گذار تامین زیرساخت‌های مورد نیاز است و طی یک سال گذشته ۴۱ مگاوات ظرفیت برق جدید در شهرک‌های صنعتی ایجاد و در اختیار سرمایه‌گذاران قرار داده شده است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل با اشاره به لزوم صرفه‌جویی در حوزه انرژی اظهار کرد: با پیوستن به پویش ۲ درجه کمتر به راحتی می‌توان مصارف غیرضروری در حوزه انرژی را کاهش و به تامین برق پایدار واحد‌های تولیدی و حرکت چرخ صنعت و رونق تولید و اشتغال کمک کرد.