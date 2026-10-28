ایجاد پنج شهرک جدید در شهرستان‌های سیرجان، بردسیر، بم، شهربابک و زرند تصویب شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز کرمان،معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای توسعه زیرساخت‌های سکونتی و تأمین مسکن گفت: امسال، ایجاد پنج شهرک جدید شامل شهرک سمنگان در سیرجان، شهرک گلسار در بردسیر و شهرک‌هایی در شهر‌های بم، شهربابک و زرند به تصویب رسیده است.

علی‌اصغر ذاکری‌هرندی،درباره توافق‌های استاندار کرمان و مدیران شرکت عمران شهر‌های جدید افزود: ایجاد این شهرک‌ها برای پاسخ‌گویی به تقاضای مسکن، مدیریت سرریز جمعیت شهری و جلوگیری از گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی و حاشیه‌نشینی پیگیری می‌شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان تصریح کرد: توسعه هدفمند شهرک‌های جدید به ساماندهی جمعیت، تأمین مسکن موردنیاز و کاهش فشار بر بافت‌های شهری موجود کمک می کند.

ذاکری‌هرندی، در ادامه از بررسی موضوع الحاق ۳۱ هکتار از اراضی عباس‌آباد سردار شهر ریگان به محدوده شهری خبر داد و گفت: این موضوع برای تأمین زمین موردنیاز برای اجرای طرح‌های مرتبط با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و همچنین طرح‌های ملی مسکن پیگیری می‌شود.

وی با اشاره به ظرفیت این اراضی برای پاسخ‌گویی به نیاز‌های سکونتی منطقه افزود: استفاده از این ظرفیت می‌تواند در تأمین مسکن جمعیت محلی و پاسخ‌گویی به بخشی از تقاضای مسکن در سطح شهرستان و استان مؤثر باشد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان همچنین بر ضرورت تأمین زیرساخت‌ها و خدمات موردنیاز هم‌زمان با توسعه محدوده‌های سکونتی تأکید کرد.

وی با اشاره به بررسی طرح جامع شهر بافت در جلسه امور زیربنایی استان گفت: با تصویب این طرح، ۶۱۷ هکتار به محدوده شهر بافت اضافه شد.