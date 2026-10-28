

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ابوالفضل محمودی، نماینده جودو ایران در وزن منهای ۶۶ کیلوگرم، با عملکردی درخشان در رقابت‌های جامآسیا ۲۰۲۶ اردن، عنوان قهرمانی این وزن را از آن خود کرد و بر سکوی نخست ایستاد.

محمودی در مسیر رسیدن به فینال ابتدا هشام الزربا را شکست داد و در ادامه با غلبه بر هیثم المزایده از اردن به روند پیروزی‌های خود ادامه داد. نماینده ایران در مرحله بعد نیز برابر المهند محمد جغلف از مغرب به برتری رسید و جواز حضور در دیدار نهایی را کسب کرد.

ملی‌پوش جودو ایران در دیدار پایانی مقابل معاذ ایژایف از روسیه به میدان رفت و با پیروزی در این مبارزه مدال طلای رقابت‌های جام آسیا ۲۰۲۶ اردن را به دست آورد.