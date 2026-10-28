به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، یاد و خاطره شهید حمزه جهاندیده، گرامی داشته شد.

حمزه جهاندیده یکم اردیبهشت سال ۱۳۶۹ دیده به جهان گشود.

شهید حمزه جهاندیده، افسر کنترل شکاری و مهندس پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران سرانجام در پنجم آبان ماه سال ۱۴۰۳ و در حملات موشکی رژیم غاصب صهیونیستی به قلمرو هوایی ایران در ایستگاه رادار شهرستان بندر ماهشهر به فیض رفیع شهادت نائل آمد.

ایل بهمئی ۷۵۰ شهید والامقام را تقدیم اسلام، انقلاب و میهن اسلامی کرده است.

سرگرد شهید حمزه جهاندیده، نخستین شهید راه قدس از ایل بهمئی است که در دفاع از اسلام، انقلاب و میهن اسلامی آسمانی شد.یکی از اقوام دلیر و شجاع کشورمان که در سرزمین قهرمان پرور خوزستان زندگی می‌کنند ایل پهلوان خیز بهمئی است.ایل شجاع بهمئی در عرصه‌های دفاع از اسلام و میهن اسلامی شهدای گرانقدری را تقدیم کرده؛ از جمله این شهدای گرانقدر سرگرد شهید حمزه جهاندیده که نخستین شهید راه قدس از ایل بهمئی است که در دفاع از حریم آسمان جمهوری اسلامی ایران در پی گستاخی رژیم اشغالگر قدس به درجه رفیع شهادت نائل آمد.