مراسم دومین سالگرد شهادت شهید جهاندیده، شهید راه وطن
شهید حمزه جهاندیده، مهندس پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران پنجم آبان ماه سال ۱۴۰۳ در حملات موشکی آمریکایی صهیونیستی بندر ماهشهر به فیض رفیع شهادت نائل آمد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، یاد و خاطره شهید حمزه جهاندیده، گرامی داشته شد. سرگرد شهید حمزه جهاندیده، نخستین شهید راه قدس از ایل بهمئی است که در دفاع از اسلام، انقلاب و میهن اسلامی آسمانی شد. یکی از اقوام دلیر و شجاع کشورمان که در سرزمین قهرمان پرور خوزستان زندگی میکنند ایل پهلوان خیز بهمئی است. ایل شجاع بهمئی در عرصههای دفاع از اسلام و میهن اسلامی شهدای گرانقدری را تقدیم کرده؛ از جمله این شهدای گرانقدر سرگرد شهید حمزه جهاندیده که نخستین شهید راه قدس از ایل بهمئی است که در دفاع از حریم آسمان جمهوری اسلامی ایران در پی گستاخی رژیم اشغالگر قدس به درجه رفیع شهادت نائل آمد. حمزه جهاندیده یکم اردیبهشت سال ۱۳۶۹ دیده به جهان گشود. شهید حمزه جهاندیده، افسر کنترل شکاری و مهندس پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران سرانجام در پنجم آبان ماه سال ۱۴۰۳ و در حملات موشکی رژیم غاصب صهیونیستی به قلمرو هوایی ایران در ایستگاه رادار شهرستان بندر ماهشهر به فیض رفیع شهادت نائل آمد. ایل بهمئی ۷۵۰ شهید والامقام را تقدیم اسلام، انقلاب و میهن اسلامی کرده است.