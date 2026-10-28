پخش زنده
امروز: -
دو مسیر رفت و برگشت تونل نیایش از ساعت ۲۳:۵۹ امشب تا ۵ صبح فردا مسدود میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شرکت کنترل ترافیک تهران، اعلام کرد: با توجه به انجام عملیات تعمیر، نگهداری و کالیبراسیون تجهیزات، هر دو باند تونل نیایش در تاریخ ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ از ساعت ۲۳:۵۹ الی ۵ صبح روز بعد، مسدود است.
مسیر جایگزین برای باند شرقی تونل نیایش بزرگراه حکیم به سمت شرق و بزرگراه همت به سمت شرق تعین شده است و مسیر جایگزین برای باند غربی تونل نیایش: بزرگراه حکیم به سمت غرب و بزرگراه همت به سمت غرب است.