به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شرکت کنترل ترافیک تهران، اعلام کرد: با توجه به انجام عملیات تعمیر، نگهداری و کالیبراسیون تجهیزات، هر دو باند تونل نیایش در تاریخ ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ از ساعت ۲۳:۵۹ الی ۵ صبح روز بعد، مسدود است.

مسیر جایگزین برای باند شرقی تونل نیایش بزرگراه حکیم به سمت شرق و بزرگراه همت به سمت شرق تعین شده است و مسیر جایگزین برای باند غربی تونل نیایش: بزرگراه حکیم به سمت غرب و بزرگراه همت به سمت غرب است.