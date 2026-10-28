در دومین هفته از لیگ برتر والیبال چادرملو اردکان بازی را به مهرگان نور واگذار کرد و شهداب یزد به دلیل عدم صدور مجوز بازیکن خود از بازی انصراف داد.

به گزاش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، از رقابت های هفته دوم لیگ برتر والیبال کشور نمایندگان استان یزد امروز از ساعت 16 قرار بود به مصاف حریفان تبریزی و شمالی خود بروند که از این دو دیدار بازی شهداب یزد لغو و بازی دیگر به سود حریف چادرملو ارکان به پایان رسید.

چادرملوی اردکان در مصاف خود با مس سونگون در تبریز سه بر یک بازی را به حریف واگذار کرد و شهداب یزد نیز به دلیل صادر نشدن مجوز بازیکن خود از حضور در این دیدار انصراف داد.