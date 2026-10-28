معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی دیوان محاسبات کشور، در نشست بررسی موضوعات و محور‌های نظارتی حوزه وزارت جهاد کشاورزی، بر ضرورت دسترسی به آمار دقیق، قابل اتکاء و راستی‌آزمایی‌شده برای ارزیابی وضع کالا‌های اساسی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از مرکز رسانه، بین‌الملل و نظارت عمومی دیوان محاسبات کشور، نشست بررسی موضوعات و محور‌های حوزه وزارت جهاد کشاورزی با حضور نامداری معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کشور، سید وحید موسویان مدیرکل هماهنگی استان‌ها، میرشکاری حسابرس کل وزارت جهاد کشاورزی، ابجهی حسابرس کل هماهنگی استان‌ها و مدیران کل دیوان محاسبات استان‌ها از طریق ویدئوکنفرانس برگزار شد.

در این نشست، آخرین وضع محور‌های نظارتی مرتبط با حوزه وزارت جهاد کشاورزی، ضرورت ارزیابی میزان ذخایر راهبردی کالا‌های اساسی و نحوه پیگیری این موضوعات در استان‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

نامداری در این نشست، با اشاره به حساسیت موضوع تأمین کالا‌های اساسی و ارتباط مستقیم آن با معیشت مردم، اظهار داشت: اطلاعات وزارت جهاد کشاورزی در سامانه‌های مربوطه موجود است، اما با توجه به اهمیت و حساسیت این موضوع، صرف دسترسی به اطلاعات سامانه‌ای کافی نیست و باید آمار و اطلاعات دقیق، معتبر و قابل اتکاء گردآوری و به‌طور کامل راستی‌آزمایی شود.

او افزود: این موضوع از اهمیت و حساسیت بالایی برخوردار است و ضروری است مدیران و کارشناسان استان‌ها با اختصاص زمان و ظرفیت کافی، بررسی‌های میدانی لازم را با دقت انجام دهند و پیگیری این مأموریت حیاتی را در اولویت اقدامات خود قرار دهند.

در ادامه، سید وحید موسویان مدیرکل هماهنگی استان‌های دیوان محاسبات کشور با اشاره به تاکید دستغیب رئیس کل دیوان محاسبات کشور در این خصوص، تصریح کرد: موضوع کالا‌های اساسی در شرایط فعلی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و بررسی، ارزیابی و قضاوت دقیق درباره وضعیت موجود، مستلزم دسترسی به داده‌ها و آمار معتبر و قابل اتکاست. این اطلاعات باید با دقت از سوی استان‌ها گردآوری و راستی‌آزمایی شود تا مبنای تصمیم‌گیری و اقدامات نظارتی قرار گیرد.

او با اشاره به تعیین چهار محور تخصصی برای بررسی‌های اولیه در چهار استان کشور، افزود: در این چارچوب، موضوع گندم و آرد در استان البرز، نهاده‌های دامی در استان خراسان جنوبی، سوخت حوزه کشاورزی در استان سیستان و بلوچستان و توزیع کود شیمیایی در استان خراسان رضوی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در بخش دیگری از نشست نیز نمایندگان چهار استان مسئول تلفیق گزارشات چارچوب‌های پیشنهادی مربوط به محور‌های تعیین‌شده را تشریح کردند و ابعاد مختلف بررسی‌های مورد نظر مورد بحث قرار گرفت.