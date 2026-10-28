مشکلات تولیدکنندگان و صادرکنندگان استان همدان در زمینه الزام رفع تعهدات ارزی، در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان،در این نشست شماری از تولید کنندگان استان برخورد قضایی و جرم انگاری برای عدم بازگرداندن درآمد حاصل از صادرات، تعلیق کارت بازرگانی صادرکنندگان و اعمال جریمه برای تعهدات ارزی را از مشکلات خود عنوان و اعمال تحریم‌های دشمنان علیه کشور را عامل این مشکلات بیان کردند.

استاندار همدان در این نشست با اشاره به اینکه قانون رفع تعهدات ارزی، قانونی ملی است و حل و فصل آن به تصمیمات در سطح ملی نیاز دارد، گفت: در عین حال تولید و صادرات به این علت نباید در استان متوقف شود و پلیس امنیت اقتصادی و تعزیرات باید در حد ممکن در این زمینه همکاری کنند.

ملا نوری شمسی همچنین گفت: در ۲ هفته آینده با تشکیل نشستی با حضور رئیس اتاق بازرگانی استان و وزیر امور اقتصادی و دارایی، این مشکلات مطرح خواهد شد.

حاجی بابایی نایب رئیس و نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس با اشاره به اینکه برای حل این مشکل در مجلس به لایحه دولت نیاز است گفت: در مجلس همه تلاش خود را برای رفع این مشکل و تسهیل در روند کار صادرکنندگان انجام خواهیم داد.

مروجی مدیر کل صمت استان هم از صدور ۲۱۰ مجوز صنعتی با بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری از ابتدای امسال در استان خبر داد و گفت: برای گسترش سرمایه گذاری در بخش معدن و با همکاری شرکت ایمیدرو قرار است شهرک صنایع معدنی با بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری و مرکز تحقیقات غرب کشور هم در استان ایجاد شود.