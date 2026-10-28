ملی پوش جوان جودو ایران در وزن منهای ۵۷ کیلوگرم عنوان سوم رقابت‌های کاپ آسیا را به خود اختصاص داد و نشان برنز را بر گردن آویخت.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه رقابت‌های جودو کاپ آسیا ۲۰۲۶ اردن، سمیرا خاک‌خواه نماینده وزن منهای ۵۷ کیلوگرم بانوان ایران موفق به کسب نشان برنز شد.

خاک‌خواه در نخستین دیدار خود برابر مارینا آژینو از قبرس به پیروزی رسید و راهی دور بعد شد، اما در ادامه مقابل هدیل العالمی از اردن شکست خورد و به جدول شانس مجدد راه یافت.

نماینده ایران برای ادامه مسیر کسب نشان، ابتدا باید برابر اسراء خریسات، دیگر نماینده اردن، به پیروزی می‌رسید که با برتری در این دیدار، نشان برنز رقابت‌های کاپ آسیا ۲۰۲۶ اردن را کسب کرد.