به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ تیم بسکتبال دختران ذوب‌آهن در نخستین هفته از رقابت‌های لیگ بسکتبال کشور، موفق شد با نمایشی منظم و درخشان، میزبان خود، تیم خانه بسکتبال قم را با نتیجه ۶۷ بر ۶۱ شکست دهد.

این دیدار در چهار بخش برگزار شد که بسکتبالیست‌های ذوب آهن در بخش اول ۱۶ بر ۱۳ از خانه بسکتبال قم پیشی گرفتند، در کوارتر دوم خانه بسکتبال قم با نتیجه ۳۰ بر ۲۹ جلو افتاد و در بخش سوم ذوب آهنی‌ها با اقتدار با نتیجه ۵۶ بر ۳۵، برتری خود را نشان دادند.

در کوارتر چهارم و نهایی نیز ۶۷ بر ۴۱ از خانه بسکتبال قم سبقت گرفته و پیروز میدان شدند.