هم‌زمان با هفته پدافند غیرعامل، دانش‌آموزان مدرسه شهید آیت‌الله رئیسی در شهرک ابریشم چهارباغ، در مانور عملیاتی مقابله با بحران، با شیوه‌های واکنش در شرایط اضطراری، اصول ایمنی و عملیات امداد و نجات آشنا شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز، زنگ آمادگی در برابر بحران در مدرسه دخترانه شهید آیت‌الله رئیسی شهرک ابریشم شهرستان چهارباغ به صدا درآمد و دانش‌آموزان در قالب مانور هفته پدافند غیرعامل، بخشی از آموزش‌های عملی مقابله با حوادث و شرایط اضطراری را تجربه کردند.

این مانور به همت ستاد مدیریت بحران فرمانداری چهارباغ و با فرماندهی میدانی سازمان آتش‌نشانی شهرستان برگزار شد و محمدرضاالبرزی، فرماندار چهارباغ، مهندس چگینی، معاون فرماندار و جمعی از مسئولان شهرستان در آن حضور داشتند.

شهرک ابریشم از مناطق تحت پوشش قرارگاه اجتماعی استان البرز است و برگزاری این برنامه در مدرسه شهید آیت‌الله رئیسی، فرصتی برای آموزش میدانی دانش‌آموزان و آشنایی آنان با اقدامات ضروری هنگام بروز حوادث فراهم کرد.

در جریان این برنامه، نیروهای آتش‌نشانی، جمعیت هلال‌احمر، اورژانس، نیروی انتظامی و دیگر دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان، ضمن ارائه آموزش‌های کاربردی، توان عملیاتی خود را در اجرای سناریوهای مقابله با بحران به نمایش گذاشتند.

عملیات اطفای حریق، امدادرسانی و نجات در ارتفاع و تمرین نجات دانش‌آموز آسیب‌دیده از جمله بخش‌های این مانور بود. همچنین دانش‌آموزان با اصول اولیه ایمنی، نحوه واکنش صحیح هنگام وقوع حادثه و ضرورت حفظ آرامش و رعایت دستورالعمل‌های امدادی آشنا شدند.

هدف از اجرای این برنامه، صرفاً نمایش توان عملیاتی نیروهای امدادی نبود؛ بلکه افزایش آگاهی دانش‌آموزان، تقویت مهارت‌های فردی و گروهی و آماده‌سازی آنان برای مواجهه صحیح با موقعیت‌های پیش‌بینی‌نشده نیز در کانون توجه قرار داشت.

مانورهای آموزشی در مدارس، از ابزارهای مؤثر برای نهادینه‌کردن فرهنگ پیشگیری و کاهش خطرپذیری در جامعه به شمار می‌روند؛ چراکه آشنایی عملی نسل دانش‌آموز با اصول ایمنی و مدیریت شرایط اضطراری می‌تواند در افزایش آمادگی فردی و جمعی نقش‌آفرین باشد.

برگزاری این مانور در چارچوب برنامه‌های هفته پدافند غیرعامل، همچنین بر اهمیت هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و ضرورت تداوم آموزش‌های عملی برای ارتقای تاب‌آوری مدارس و آمادگی جامعه در برابر بحران‌ها تأکید دارد.