به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ به گزارش رسانه رسمی باشگاه فولاد مبارکه سپاهان، تیم ملی کشتی فرنگی ایران با کسب ۹ نشان رنگارنگ شامل چهار طلا، سه نقره و دو برنز در آستانه قزاقستان، برای دومین دوره متوالی قهرمان جهان شد؛ افتخاری که با درخشش کشتی‌گیران سپاهان و حضور طالب نعمت‌پور، سرمربی این باشگاه در کادر فنی تیم ملی همراه بود.

در این رقابت‌ها، دانیال سهرابی نماینده فولاد مبارکه سپاهان، با دوبنده تیم ملی، در وزن ۷۲ کیلوگرم با شکست تمام حریفان خود، ازجمله نماینده مجارستان در دیدار پایانی، به نشان طلا دست یافت. علیرضا مهمدی دیگر ملی‌پوش طلایی در وزن ۸۷ کیلوگرم پس از پیروزی مقابل رقبای خود تا فینال، در برابر سمن نوویکوف، قهرمان المپیک از بلغارستان، شکست خورد و به نشان نقره رسید.

همچنین سعید اسماعیلی به‌عنوان سومین نماینده فولاد مبارکه سپاهان، در وزن ۶۷ کیلوگرم با پیروزی مقابل آیت‌جان خالماخانوف، قهرمان جهان از ازبکستان، چهارمین نشان طلای ایران را کسب کرد. اسماعیلی با این قهرمانی، شمار نشان‌های طلای خود در رقابت‌های المپیک و جهانی طی سه‌سال را به سه نشان رساند.

طالب نعمت‌پور، سرمربی تیم کشتی فرنگی فولاد مبارکه سپاهان نیز در این رقابت‌ها به‌عنوان مربی تیم ملی حضور داشت و در افتخارآفرینی فرنگی‌کاران ایران سهیم بود.