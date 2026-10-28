با آغاز فصل برداشت انار، شهرستان فیروزکوه به عنوان قطب اصلی تولید این محصول در استان تهران، پیش‌بینی می‌کند امسال بیش از ۹ هزار و ۵۰۰ تن انار را روانه بازار کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، با فرا رسیدن فصل برداشت انار، باغات شهرستان فیروزکوه بار دیگر آماده‌اند تا نقش کلیدی خود را در تأمین نیاز مصرف‌کنندگان و بازار استان تهران و سایر نقاط کشور ایفا کنند.

این شهرستان که به دلیل شرایط اقلیمی و خاک مناسب، قطب اصلی تولید انار در استان تهران شناخته می‌شود، امسال با پیش‌بینی برداشت ۹ هزار و ۵۰۰ تن محصول، چشم‌ها را به سوی میوه‌های سرخ این منطقه دوخته است.