به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما؛ حمید ظهرابی، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست، در نشست وزیران هفدهمین اجلاس متعاهدان کنوانسیون تنوع زیستی (کاپ ۱۷) با اشاره به اینکه ایران با یک درصد خشکی‌های زمین، میزبان ۲.۷ درصد تنوع زیستی جهان است، تصریح کرد: تحقق اهداف جهانی حفاظت از تنوع زیستی مستلزم دسترسی عادلانه کشور‌های در حال توسعه به منابع مالی، فنی و فناورانه متناسب با شرایط و اولویت‌های آنهاست.

او با بیان اینکه بیش از ۴۵ هزار گونه جانوری و ۸۶۶۰ گونه گیاهی در کشور زیست می‌کنند، افزود: تاکنون حدود ۲۷.۶ درصد از عرصه‌های خشکی و دریایی ایران در قالب مناطق حفاظت‌شده قرار گرفته که کشور را به تحقق هدف جهانی حفاظت از ۳۰ درصد خشکی‌ها و دریا‌ها تا سال ۲۰۳۰ (هدف ۳۰ در ۳۰) نزدیک‌تر کرده است.

ظهرابی با اشاره به چالش‌های ناشی از تحریم‌های یک‌جانبه و منازعات مسلحانه خاطرنشان کرد: تمامی اقدامات ایران در حوزه حفاظت از تنوع زیستی و احیای زیستگاه‌ها با اتکا به منابع مالی داخلی انجام شده و انتظار می‌رود برای تحقق اهداف مشترک، موانع دسترسی به منابع بین‌المللی برطرف شود.