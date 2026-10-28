به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سید خدادوست موسوی در نشست ستاد ساماندهی کودکان کار و متکدیان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه قانون، آیین‌نامه‌ها و تفاهم‌نامه‌های موجود وظایف دستگاه‌ها را به روشنی مشخص کرده است گفت: همه نهاد‌ها موظف‌اند بدون هیچ‌گونه تساهلی به مسئولیت‌های قانونی خود در قبال این آسیب اجتماعی عمل کنند.

وی با تأکید بر اینکه حل آسیب‌های اجتماعی زمان‌بر و نیازمند همکاری مستمر است افزود: کار فرهنگی، آگاهی‌بخشی رسانه‌ای و توانمندسازی خانواده‌ها از اصلی‌ترین راهکار مقابله با معضل کودکان کار و متکدیان است.