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تیم کشتی فرنگی نوجوانان فولاد مبارکه سپاهان در مرحله دوم مسابقات لیگ کشور در کاشان به مصاف رقبای خود خواهد رفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ به گزارش رسانه رسمی باشگاه فولاد مبارکه سپاهان، مرحله دوم از لیگ سراسری کشتی فرنگی نوجوانان کشور از روز پنجشنبه ۷ آبان در ۴ گروه و با حضور ۱۶ تیم پیگیری میشود.
تیم کشتی فرنگی نوجوانان فولاد مبارکه سپاهان در گروه سوم از مرحله دوم این مسابقات از ساعت ۹ صبح در خانه کشتی ایزیپایپ شهر کاشان به مصاف تیمهای فرش ایدهآل کاشان، تهران و آذربایجان شرقی خواهد رفت.