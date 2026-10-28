به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ به گزارش رسانه رسمی باشگاه فولاد مبارکه سپاهان، مرحله دوم از لیگ سراسری کشتی فرنگی نوجوانان کشور از روز پنجشنبه ۷ آبان در ۴ گروه و با حضور ۱۶ تیم پیگیری می‌شود.

تیم کشتی فرنگی نوجوانان فولاد مبارکه سپاهان در گروه سوم از مرحله دوم این مسابقات از ساعت ۹ صبح در خانه کشتی ایزی‌پایپ شهر کاشان به مصاف تیم‌های فرش ایده‌آل کاشان، تهران و آذربایجان شرقی خواهد رفت.