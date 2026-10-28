به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان،مدیرکل امور شهری و شورا‌های استانداری کرمان در حاشیه افتتاح مجموعه ورزشی بلورد و بازدید از پروژه ساماندهی بلوار ورودی و میدان شهر افزود: این مجموعه در زمینی به مساحت ۱۰ هزار مترمربع ساخته شده وشامل زمین چمن مصنوعی، زمین‌های والیبال، بسکتبال و والیبال ساحلی و همچنین سالن سرپوشیده بدن‌سازی به مساحت ۳۰۰ مترمربع مجهز به تجهیزات ورزشی است.

منصور خانه‌گیر همچنین یادآور شد: طرح ساماندهی بلوار ورودی و میدان شهر به طول تقریبی ۲ کیلومتر، شامل زیرسازی و آسفالت، اجرای رفیوژ میانی و جدول‌گذاری بلوار، ساماندهی دوربرگردان و میدان ورودی و تکمیل روشنایی است که با پیشرفت فیزیکی ۹۰ درصدی در آستانه تکمیل قرار دارد.