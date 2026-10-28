به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، سردار غلامرضا جلالی، در گردهمایی پدافند غیرعامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) که به مناسبت هفته پدافند غیرعامل برگزار شد، به تشریح دلایل حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشور پرداخت و افزود: دلایل راهبردی به اهداف دشمنان و موضع مستقل ما در جهان بازمی‌گردد. آنچه رئیس‌جمهور آمریکا مطرح کرده، یعنی تسلط بر منابع نفتی و دیگر منابع معدنی ما، آنها را تحریک کرده تا آن را به‌عنوان هدف تعریف و حمله به کشور ما را برنامه‌ریزی کنند.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل دلیل دوم را برداشت دشمن از تضعیف ایران دانست و افزود: دشمن احساس می‌کرد در محاسبات بازدارندگی ما خلل ایجاد شده و ضعیف شده‌ایم. در جنگ هشت‌ساله نیز وقتی صدام به ما حمله کرد، ما کار خاصی نکرده بودیم، بلکه او احساس می‌کرد قوی‌تر شده و ما ضعیف‌تر شده‌ایم؛ بنابراین هر زمان دشمنان احساس کنند ما ضعیف شده‌ایم، به ما حمله خواهند کرد.

سردار جلالی با تأکید بر اینکه تضعیف مؤلفه‌های بازدارندگی موجب حمله دشمن و خدشه به امنیت ملی می‌شود، صنعت، اقتصاد، امنیت غذایی، معیشت مردم و انسجام و یکپارچگی ملی را نیز از مؤلفه‌های قدرت ملی برشمرد.

از تولید قدرت تا تغییر رفتار دشمن

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در ادامه مراحل تولید بازدارندگی را تشریح کرد و گفت: گام نخست، تولید قدرت و تقویت تک‌تک مؤلفه‌های قدرت ملی در حوزه‌های اقتصادی، نظامی، اجتماعی، سیاسی و دیگر حوزه‌هاست. گام دوم، هماهنگی این مؤلفه‌ها، هم‌جهت کردن آنها، جلوگیری از اصطکاک و تضاد درونی و رساندن آنها به هم‌افزایی است؛ همان مفهومی که رهبر شهیدمان از آن با عنوان «اقتدار ملی» یاد کردند.

وی گام سوم را «نمایش قدرت» دانست و افزود: این نمایش در بعد نظامی به شکل مانور رزمی، در بعد اقتصادی به شکل تولید ملی، در بعد علمی به شکل پرتاب ماهواره به فضا و در بعد پزشکی به شکل درمان بیماری‌ها و پیشرفت‌های پزشکی است. گام بعدی «تفهیم قدرت» است؛ یعنی دشمن باید بفهمد قدرت ملی ما چیست و کجاست.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با اشاره به جایگاه ویژه جهانی ایران در تولید فولاد جهان است، گفت: این برند بسیار ارزشمندی است. اینکه صنایع فولادی ما به‌عنوان هدف برتر نظامی مورد حمله قرار می‌گیرد و رئیس‌جمهور آمریکا پس از حمله ادعا می‌کند بازسازی این صنایع آن چهار سال طول می‌کشد و خسارت هنگفتی به آن وارد کرده‌اند، نشان می‌دهد صنعت فولاد به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های قدرت ملی نقش ایفا می‌کند و دشمن به آن کینه دارد.

وی گام پایانی را تغییر رفتار دشمن دانست و گفت: وقتی قدرت خود را تفهیم کردیم، باید انتظار داشته باشیم دشمن در محاسباتش بازنگری کند و رفتارش را تغییر دهد. امروز در حوزه نظامی توانسته‌ایم این تغییر رفتار را بر دشمن تحمیل کنیم.

الگوی دفاع ناهمتراز و بن‌بست نظامی دشمن

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه ایران در برابر حمله، الگویی از دفاع ناهمتراز و نامتقارن را طراحی و اجرا کرد، گفت: شهادت رهبری و پس از آن شهادت فرماندهان، هیچ خدشه‌ای به پاسخ ما به دشمن وارد نکرد؛ به فاصله اندکی پس از شهادت رهبری و فرماندهان ارشد نیرو‌های مسلح ما، پاسخ دشمن داده شد.

وی افزود: ما امروز در حوزه نظامی، بزرگ‌ترین ارتش دنیا را همراه با رژیم صهیونیستی که خود را مدعی منطقه می‌داند، به بن‌بست نظامی کشانده‌ایم؛ یعنی هر کاری می‌خواسته کرده، اما نتوانسته ما را بترساند و وادار به تسلیم کند.

سردار جلالی روی آوردن دشمن به جنگ اقتصادی را نشانه ناتوانی دانست و گفت: دشمن که روز اول از «تسلیم بی‌قیدوشرط» سخن می‌گفت، امروز به این نتیجه رسیده که جنگ نظامی فایده ندارد و به سمت جنگ اقتصادی رفته است. حرکت از گزینه نظامی به جنگ اقتصادی یعنی بن‌بست. واقعیت این است که قدرت دفاعی ما پاسخ داده و دشمن را به بی‌تصمیمی و بن‌بست نظامی رسانده است.

شکست جبهه مردمی دشمن

وی حوزه دومی را که دشمن در آن ناکام ماند، مردم دانست و گفت: برآورد دشمن این بود که مردم ایران در قالب واحد‌های سازمان‌یافته علیه حکومت وارد عمل می‌شوند، اما مردم دقیقاً برعکس عمل کردند؛ همان‌گونه که رهبر انقلاب فرمودند، مردم ما از سوی خداوند مبعوث می‌شوند و به میدان می‌آیند و دفاع می‌کنند.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور افزود: در ادبیات جهانی، دفاع غیرنظامی به معنای حفاظت از غیرنظامیان در برابر جنگ، یعنی پناهگاه، تأمین آب، جابه‌جایی و اسکان جمعیت است، اما مردم ما الگوی جدیدی از دفاع مردم‌محور ارائه کردند و یکپارچه از نظام دفاع کردند. این یعنی خنثی‌سازی کامل و قاطع جبهه دوم دشمن.

بازسازی فولاد مبارکه با دانش و توان داخلی

سردار جلالی، قدرت بازسازی و بازگشت پذیری را از مؤلفه‌های قدرت ملی دانست و گفت: با وجود آسیب شدید به مجتمع فولاد مبارکه، اما کارگران و مهندسان این مجتمع با تلاشی جهادگونه در مدتی کوتاه مجددا این مجتمع را بازسازی کردند.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل با اشاره به اینکه کوره‌های آسیب‌دیده با طراحی داخلی، صنعت داخلی و نخبگان فنی و صنعتی داخلی و با همان قابلیت‌های پیشین ترمیم شدند، گفت: این آزمون بزرگی بود که نشان دهد امروز کارگران، مهندسان، متخصصان و مدیران ما توانایی طراحی، بازسازی و نوسازی آن را دارند. این آزمونی موفق از نفوذ عمق دانش فنی بومی در بدنه زیرساخت‌های ماست.

وی گفت: امروز هیچ تفاوتی میان کارگران و کارمندانی که صنعت را بازسازی می‌کنند و رزمندگانی که در پای لانچر موشک و در میدان پاسخ دشمن را می‌دهند وجود ندارد؛ همه در یک جبهه می‌جنگند.

پنج محور اقدام برای ارتقای تاب آوری صنایع

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور متذکر شد: نباید فکر کنیم همه چیز تمام شده است؛ باید سناریو‌های احتمالی را برآورد و بررسی کنیم. تکمیل بازسازی‌ها و کاهش وابستگی‌ها، باید در دستور کار باشد.

وی به تشریح پنج محور اقدام برای صنایع پرداخت و اظهار داشت: نخست، تدوین برنامه‌های عملیاتی پاسخ اضطراری به حادثه و تهدید برای همه زیرساخت‌ها باید در دستور کار قرار گیرد. اکنون تجارب حمله دشمن در اختیار است و الگو و سناریوی حمله دشمن شناخته شده است؛ بنابراین باید بر همین اساس طراحی، تقسیم کار و هماهنگی انجام شود.

وی ادامه داد: گام دوم، برگشت‌پذیری و تعمیرات است. یعنی کمیته‌های پدافند غیرعامل دستگاه‌ها باید تک‌تک حوزه‌ها را بررسی کنند که در صورت آسیب، برگشت‌پذیری چگونه و با تعویض، جایگزینی یا تعمیر انجام شود؛ مانند همکاری فولاد خوزستان و فولاد مبارکه که پس از آسیب به خط تولید، چرخ تولید و اقتصاد حفظ شد.

سردار جلالی سومین حوزه را برنامه تداوم کارکرد که برای همه دستگاه‌ها و صنایع ضروری است، برشمرد و توضیح داد: در برگشت‌پذیری، حفظ زیرساخت با حفظ کارکرد تفاوت دارد؛ برای نمونه اگر دشمن خط لوله آب یک مجموعه را بزند و آبرسانی با تانکر انجام شود، کارکرد حفظ شده است، هرچند زیرساخت هنوز آسیب‌دیده است. اگر احیای زیرساخت زمان‌بر باشد، حفظ و احیای کارکرد اولویت دارد.

وی ادامه داد: چهارمین محور، بهینه‌سازی میزان وابستگی در زنجیره تولید است. دشمن امروز الگوی حمله‌اش را بر حمله به زنجیره تأمین متمرکز کرده است؛ بنابراین باید حلقه‌های وابستگی در زنجیره تولید، از برق و گاز تا مواد اولیه، شناسایی و برای هر یک برنامه‌ریزی شود.

به گفته رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور، پنجمین مرحله، مدیریت مخاطره در جنگ است. هر مجموعه باید بررسی کند آیا در فرایند آن مواد پرخطر شیمیایی، زیستی، پرتوی، هسته‌ای و انفجاری وجود دارد و برای هر یک از وضعیت‌های چهارگانه سفید، زرد، نارنجی و قرمز از پیش برنامه داشته باشد.

پدافند غیرعامل؛ مؤلفه بازدارنده قدرت ملی

رئیس سازمان پدافند غیرعامل خاطرنشان کرد: عملکرد و گزارش‌های ارائه‌شده نشان داد ظرفیت‌ها و قابلیت‌های پدافند غیرعامل یکی از مؤلفه‌های قدرت دفاعی است. ارتقای مؤلفه‌های قدرت پدافند غیرعامل به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های بازدارنده ملی باید در برنامه‌ها و فعالیت‌های جاری بیشتر مورد توجه قرار گیرد و از تجارب این جنگ‌های اخیر حداکثر استفاده برای به‌روزرسانی و رفع اشکالات صورت گیرد.