به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد: اسامی برگزیدگان مرحلۀ نهائی پس از بررسی، تعیین رتبه و اعطای مدال در شورای برنامه‌ریزی المپیاد علمی دانشجویی کشور اعلام شد.

برگزیدگان به نکات زیر توجه کنند:

۱- دارندگان رتبه‌های ۱ تا ۱۵ می‌توانند با مراجعه به درگاه اطلاع‌رسانی مرکز المپیاد علمی دانشجویی کشور درخواست صدور گواهی خود را به صورت الکترونیکی ثبت کنند.

۲- نفرات اول تا پانزدهم مرحلۀ نهائی سی‌ویکمین دورۀ المپیاد علمی دانشجویی کشور سال ۱۴۰۵ که اسامی آنان در سایت مرکز المپیاد اعلام شده است و در زمان ثبت‌نام حائز شرایط بوده و تحصیلات خود در دورۀ کارشناسی را در ۸ نیم‌سال تحصیلی به اتمام رسانده‌اند، به منظور استفاده از آئین‌نامه‌های پذیرش با آزمون و بدون آزمون استعدادهای درخشان برای معرفی به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در مقطع کارشناسی‌ارشد، لازم است از ۱۱ آبان ۱۴۰۵ به درگاه اطلاع‌رسانی مرکز المپیاد علمی دانشجویی مراجعه و فرم درخواست معرفی‌نامه را به صورت الکترونیکی تکمیل و ارسال کنند.

یادآوری می‌شود، برای صدور معرفی‌نامه، ارسال گواهی موقت فراغت از تحصیل در مقطع کارشناسی الزامی است.

۳- متقاضیانی که در مرحلۀ نهائی آزمون شرکت کرده و نتایج آنان اعلام شده است، در صورتی که درخواست رسیدگی مجدد به برگه‌های آزمون خود را دارند، می‌توانند از ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ تا ۱۴۰۵/۰۸/۲۷ درخواست خود را از طریق آدرس پست

الکترونیکی olympiad@Sanjesh.org ارسال کنند.