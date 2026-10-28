به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، شفیع زاده گفت: در حادثه تلخ تصادف مینی بوس سرویس دانش آموزی هنرستان کارخانجات شیشه اردکان که امروز صبح اتفاق افتاد، یکی از دانش آموزان در محل صحنه تصادف درگذشت و مابقی دانش آموزان با شدت کم و زیاد مصدوم شدند.

وی افزود: سه نفر مصدومان را با بالگرد و آمبولانس به بیمارستان شهید رهنمون یزد اعزام کردند و یکی از مصدومان هم یک ساعت پیش به بیمارستان مرتاض یزد اعزام شدند.

فرماندار اردکان گفت: متأسفانه این حادثه طبق گزارش اولیه پلیس، عدم توجه راننده به حق تقدم تریلی کشنده و نداشتن محاسبات رانندگی برای فاصله ماشین بوده و زمانیکه از دور برگردان رد شدند تریلی با عقب مینی بوس تصادف کرده و حادثه اتفاق افتاده است .