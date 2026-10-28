آزمایشگاه شیمی تجزیه مجهز به دستگاه جذب اتمی با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد در بیرجند به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، رئیس سازمان ملی استاندارد در این مراسم گفت: این دستگاه پیشرفته با تأمین اعتبار از سوی سازمان ملی استاندارد کشور خریداری و راه‌اندازی شده است.

انصاری افزود: با بهره‌ برداری از این دستگاه، امکان انجام آزمون‌های تخصصی محصولات کشاورزی، از جمله زعفران، در داخل استان فراهم شده و دیگر نیازی به ارسال این محصولات برای انجام برخی آزمایش‌ها به سایر استان‌ها نیست.

وی افزایش سرعت و دقت آزمایش‌ها، کاهش هزینه‌ها و توسعه خدمات آزمایشگاهی به استان‌های همجوار را از جمله مزایای راه‌اندازی این دستگاه عنوان کرد.

مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی نیز گفت: با راه‌اندازی آزمایشگاه شیمی تجزیه و استقرار دستگاه جذب اتمی، امکان بررسی کامل‌تر محصولات بومی، به‌ویژه زعفران خراسان جنوبی، در داخل استان فراهم می‌شود.

بذری با بیان اینکه این تجهیز از آخرین مدل‌های تولیدی است و به سامانه دوگانه شعله و کوره مجهز شده است، افزود: همچنین سامانه هیدرید نیز برای انجام آزمون‌های تخصصی، از جمله اندازه‌گیری جیوه، خریداری و تأمین شده است.

وی گفت: آزمایشگاه شیمی تجزیه بازیربنای ۱۱۰ مترمربع راه‌اندازی شده و اعتبار خرید و تجهیز دستگاه‌ها ۱۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و هزینه تکمیل آزمایشگاه ۴ میلیارد تومان است.

به گفته بذری راه‌اندازی این آزمایشگاه، علاوه بر کاهش زمان و هزینه انجام آزمون‌ها، زمینه دسترسی سریع‌تر تولیدکنندگان و فعالان حوزه صنایع غذایی استان به خدمات تخصصی سنجش آلاینده‌های فلزی را فراهم می‌کند.