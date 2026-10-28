به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مدیر طرح سد هراز با بیان اینکه این سد با ارتفاع ۱۵۰ متر است گفت: تاکنون ۸۸ متر از خاکریز سد ساخته شد و حدود ۶۶ متر باقی مانده است.

اسلامی با بیان اینکه دو جاده به طول ۱۱.۷ کیلومتر و ۷ و نیم کیلومتر نیز برای تردد اهالی و جایگزینی جاده‌های کنونی در حال ساخت است افزود: جاده بالادست با ۵ تونل حدود ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و جاده دوم در کنار روستای چلاو نیز با ۸ دهنه پل با پیشرفت ۴۰ درصدی در حال ساخت است.

وی با اشاره به اینکه در صورت تخصیص به موقع اعتبار، می‌توان دو جاده این سد را تا دو و ۴ سال آینده به بهره برداری رساند افزود: سایر تاسیسات این سد نیز با استفاده از اعتبار ۶۰۰ میلیارد تومانی و نیز اعتبارات محل مولدسازی، تهاتر مصالح و تسهیلات بانکی در حال ساخت است.

مدیر طرح سد هراز همچنین از ساخت نیروگاه ۲۵ مگاواتی تولید برق در کنار این سد خبر داد و گفت: با استفاده از توانمندی‌های متخصصان داخلی، همه تاسیسات این سد ساخته خواهد شد.