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سد هراز به عنوان بزرگترین سد هسته رسی شمال کشور با بیش از ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی بدنه درحال ساخت است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مدیر طرح سد هراز با بیان اینکه این سد با ارتفاع ۱۵۰ متر است گفت: تاکنون ۸۸ متر از خاکریز سد ساخته شد و حدود ۶۶ متر باقی مانده است.
اسلامی با بیان اینکه دو جاده به طول ۱۱.۷ کیلومتر و ۷ و نیم کیلومتر نیز برای تردد اهالی و جایگزینی جادههای کنونی در حال ساخت است افزود: جاده بالادست با ۵ تونل حدود ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و جاده دوم در کنار روستای چلاو نیز با ۸ دهنه پل با پیشرفت ۴۰ درصدی در حال ساخت است.
وی با اشاره به اینکه در صورت تخصیص به موقع اعتبار، میتوان دو جاده این سد را تا دو و ۴ سال آینده به بهره برداری رساند افزود: سایر تاسیسات این سد نیز با استفاده از اعتبار ۶۰۰ میلیارد تومانی و نیز اعتبارات محل مولدسازی، تهاتر مصالح و تسهیلات بانکی در حال ساخت است.
مدیر طرح سد هراز همچنین از ساخت نیروگاه ۲۵ مگاواتی تولید برق در کنار این سد خبر داد و گفت: با استفاده از توانمندیهای متخصصان داخلی، همه تاسیسات این سد ساخته خواهد شد.