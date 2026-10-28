رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به چالش‌های جدی پیش روی صنعت زعفران کشور، بر ضرورت اتخاذ اقدامات اساسی برای مقابله با قاچاق این محصول تأکید کرد و گفت: «ایجاد یک فدراسیون متشکل از انجمن‌ها، تشکل‌ها، صاحبان برند‌ها و شرکت‌های فعال در صنعت زعفران کشور یکی از راهکار‌های مؤثر برای مقابله با قاچاق است.»

رئیس اتاق بازرگانی ایران: با ثبت نشان ملی، قیمت واقعی زعفران را تعیین و با قاچاق مقابله کنیم

رئیس اتاق بازرگانی ایران: با ثبت نشان ملی، قیمت واقعی زعفران را تعیین و با قاچاق مقابله کنیم

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از اتاق ایران آنلاین؛ صمد حسن‌زاده در سومین جشنواره روز ملی زعفران که در مشهد مقدس برگزار شد گفت: برای تعیین قیمت پایه واقعی، عادلانه و منصفانه این محصول و جلوگیری از رقابت‌های ناسالم، باید از روش‌های علمی و نوین استفاده کرد. به گفته وی، ثبت نشان تأییدی و تشکیل کنسرسیوم زعفران می‌تواند به شناسایی ارزش واقعی انواع زعفران و عرضه محصول ایرانی با قیمت متناسب با کیفیت و اصالت آن در بازار‌های داخلی و جهانی کمک کند.

وی با اشاره به ضرورت اصلاح سازوکار قیمت‌گذاری و قاچاق گسترده زعفران کشور گفت: سال گذشته افغانستان ۹۰ تن زعفران به چین صادر کرد، در حالی که تولید این کشور تنها ۱۵ تن است؛ به این معنا که بخش قابل‌توجهی از این محصول از ایران به‌صورت قاچاق خارج می‌شود و منافع اقتصادی آن نصیب کشور نمی‌شود.

رئیس اتاق ایران با اشاره به کاربرد‌های گسترده زعفران در صنایع غذایی، دارویی، آرایشی و بهداشتی ادامه داد: با ایجاد سازوکاری معتبر برای تأیید اصالت و کیفیت زعفران، امکان معرفی دقیق‌تر محصول ایرانی و تقویت اعتماد خریداران فراهم می‌شود؛ موضوعی که می‌تواند در ارتقای جایگاه تجاری زعفران ایران نقش مؤثری داشته باشد.

حسن‌زاده با اشاره به آمار‌های تولید زعفران در کشور گفت: بر اساس برآوردها، امسال حدود ۴۰۰ تن زعفران برداشت می‌شود که تاکنون ۲۷۰ تن از این محصول برداشت شده است. وی زعفران را در شرایط دشوار تولید و صادرات کشور، فرصتی ارزشمند برای توسعه تجارت خارجی دانست و تصریح کرد: این محصول از ظرفیت‌های ویژه‌ای برخوردار است و باید با رفع موانع و بهره‌گیری بهتر از فرصت‌های موجود، زمینه افزایش تولید و صادرات آن فراهم شود.

رئیس اتاق ایران هماهنگی میان تشکل‌های فعال در صنعت زعفران را ضروری دانست و افزود: شکل‌گیری فدراسیون پیشنهادی می‌تواند زمینه هماهنگی بیشتر فعالان این حوزه و پیگیری اقدامات مؤثر برای مقابله با قاچاق زعفران را فراهم کند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با همراهی مسئولان استانی و ملی و بهره‌گیری از تجربه فعالان باسابقه حوزه تولید و صادرات زعفران، زمینه تقویت تولید، سامان‌دهی بازار و توسعه صادرات این محصول فراهم شود و تأکید کرد: کشاورزان، تولیدکنندگان و صادرکنندگان در کنار مسئولان و تشکل‌های تخصصی می‌توانند نقش مهمی در تقویت و پیشرفت صنعت زعفران ایران ایفا کنند.