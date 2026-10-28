مردم شهرستان‌های استان تهران در دویست و چهل و یکمین شب از اجتماعات خود در خیابان‌ها، یک بار دیگر با همدلی و حضور گسترده، پیام قاطع خود را در شکست دشمنان و تداوم ایستادگی ملی ابراز کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، تجمعات مردمی در شهرستان‌های استان تهران در دویست و چهل و یکمین شب متوالی، با حضور پرشور اقشار مختلف مردم در خیابان‌ها ادامه یافت.

شرکت‌کنندگان در این اجتماعات با نمایش همدلی و اتحاد، ثابت کردند که در تمامی زمینه‌ها آماده‌اند تا با تکیه بر اقتدار ملی، هرگونه توطئه دشمنان را با شکست مواجه سازند و آنها را در مسیر تخریب امنیت و ثبات کشور ناامید کنند.

این تجمعات که در محور‌های اصلی شهرستان‌های مختلف استان تهران برگزار شد، نشان‌دهنده اراده خلل‌ناپذیر مردم برای صیانت از دستاورد‌های انقلاب اسلامی و حمایت از محور‌های حاکمیتی در برابر فشار‌های خارجی است.