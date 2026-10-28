کهگیلویه و بویراحمد؛
توزیع ۴۵۰ بسته معیشتی بین خانواده زندانیان استان
۴۵۰ بسته معیشتی به همت انجمن حمایت از زندانیان بین خانوادههای زندانیان کهگیلویه و بویراحمد توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، حیدر آسیابی، رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، از توزیع ۴۵۰ بسته معیشتی و تحصیلی بین خانوادههای نیازمند زندانیان در کهگیلویه و بویراحمد خبر داد.
آسیابی گفت: این بستهها با همت انجمن حمایت از زندانیان استان تهیه و توزیع شده و ارزش هر بسته پنج میلیون تومان است.
وی افزود: حمایت از خانواده زندانیان در طول سال ادامه دارد و این خانوادهها در زمینههایی از جمله تأمین جهیزیه نیز از حمایتهای انجمن برخوردار میشوند.
رئیس سازمان زندانها همچنین از آزادی ۱۰۸ نفر از زندانیان در جریان سفر به استان خبر داد و گفت: این افراد با استفاده از ارفاقات قانونی و کمکهای ستاد دیه، امکان بازگشت به آغوش خانوادههای خود را پیدا کردند.