۴۵۰ بسته معیشتی به همت انجمن حمایت از زندانیان بین خانواده‌های زندانیان کهگیلویه و بویراحمد توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، حیدر آسیابی، رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، از توزیع ۴۵۰ بسته معیشتی و تحصیلی بین خانواده‌های نیازمند زندانیان در کهگیلویه و بویراحمد خبر داد.

آسیابی گفت: این بسته‌ها با همت انجمن حمایت از زندانیان استان تهیه و توزیع شده و ارزش هر بسته پنج میلیون تومان است.

وی افزود: حمایت از خانواده زندانیان در طول سال ادامه دارد و این خانواده‌ها در زمینه‌هایی از جمله تأمین جهیزیه نیز از حمایت‌های انجمن برخوردار می‌شوند.