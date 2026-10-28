یک افسر سابق پلیس متروپولیتن (پلیس لندن) به جرم تعرض جنسی به زنی که از طریق شغلش با او آشنا شده بود، محکوم شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از لندن، مارک تایرل" (Mark Tyrrell) افسر سابق پلیس متروپولیتن (پلیس لندن) که در همان واحدِ افسر متجاوز و قاتلِ "سارا اورارد" (Sarah Everard) خدمت می‌کرد، به جرم تعرض جنسی به زنی که از طریق شغلش با او آشنا شده بود مجرم شناخته و محکوم شد.

روزنامه گاردین نوشت:" مارک تایرل در " فرماندهی حفاظت پارلمانی و دیپلماتیک" خدمت می‌کرد؛ همان واحدی که وین کازنز و دیوید کریک (که هر دو به جرم تجاوز محکوم شده‌اند).

او پس از محاکمه در دادگاه " ساوث‌وارک" (Southwark Crown Court)، در یک مورد اتهام تجاوز، سه مورد تعرض جنسی و یک مورد تلاش برای انحراف مسیر عدالت، مجرم شناخته شد.

در دادگاه گفته شد که ماجرا زمانی فاش شد که مأموران پلیس برای رسیدگی به موضوعی دیگر به محل سکونت این زن مراجعه کردند و تایرل را در حال پنهان شدن در کنار تخت خواب او یافتند. این افسر پلیس همچنین به دلیل تلاش برای پاک کردن پیام‌های رد و بدل شده با آن زن، به جرم "انحراف مسیر عدالت" محکوم شد.

"سارا لیچ"، سرپرست ارشد پلیس در بخش عملیات‌های ویژه، گفت: " این نوع رفتار بسیار نفرت‌انگیز است، به‌ویژه زمانی که سوی یک مأمور پلیسِ شاغل انجام شود؛ کسی که توانسته بود اعتماد قربانی را جلب کند. ما همچنان عمیقاً متأسف و شوکه‌ایم که فردی با چنین ویژگی‌هایی در سازمان ما مشغول به کار بوده است؛ و بسیار بجاست که او اکنون به دست عدالت سپرده شده است".

در سال ۲۰۲۱، "سارا اوراردِ" ۳۳ ساله به دست "وین کوزنز " افسر پلیس دیپلماتیک — که در آن زمان مأمور پلیس متروپولیتن در سفارت آمریکا در لندن بود — ربوده، مورد تجاوز قرار گرفت و به قتل رسید. کازنز بعد‌ها به حبس ابد بدون امکان آزادی مشروط محکوم شد.

بر اساس گزارش نهاد ناظر بر عملکرد پلیس در انگلیس در پنج سال گذشته ۲۲۷۸ افسر پلیس انگلیس به علت ارتکاب به انواع جرایم از جمله قتل و تجاوز از سازمان پلیس انگلیس اخراج شدند.

پیش‌تر دیوید کاریک ۵۱ ساله، افسر پیشین ارتش انگلیس که به نیروی پلیس پیوسته بود به ۵۸ فقره جرایم کیفری از جمله تجاوز جنسی متهم شد، دادگاه اعلام کرد که کاریک به دست‌کم ۷۱ مورد خشونت جنسی علیه ۱۲ قربانی در پرونده اولیه اعتراف کرد.