تیم‌های شهرداری و پالایش نفت شازند در ساوه مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند و سن ایچ ساوه در هرمزگان با فولاد مسابقه می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در ادامه رقابت‌های لیگ برتر فوتسال و از هفته دهم دو تیم هم استانی شهرداری و پالایش نفت شازند در ساوه مقابل هم به میدان می‌روند و سن ایچ ساوه میهمان فولاد هرمزگان است.

تیم‌های فوتسال شهرداری ساوه و پالایش نفت شازند که در هفته نهم به تساوی مقابل حریفان رضایت دادند در حالی مقابل هم قرار می‌گیرند که شازندی‌ها با ۱۷ امتیاز در رده پنجم هستند و شهرداری با ۸ امتیاز و تفاضل گل کمتر از همشهری خود سن ایچ یک رده پایین‌تر و در رده دوازدهم قرار دارند.

تمامی دیدار‌های هفته دهم از ساعت ۱۶ پنجشنبه هفتم آبان در شهر‌های مختلف کشور برگزار می‌شود.