پایان هفته دهم لیگ برتر فوتسال
ساوه و هرمزگان مقصد سالنی بازان استان مرکزی
تیمهای شهرداری و پالایش نفت شازند در ساوه مقابل یکدیگر قرار میگیرند و سن ایچ ساوه در هرمزگان با فولاد مسابقه میدهد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
در ادامه رقابتهای لیگ برتر فوتسال و از هفته دهم دو تیم هم استانی شهرداری و پالایش نفت شازند در ساوه مقابل هم به میدان میروند و سن ایچ ساوه میهمان فولاد هرمزگان است.
تیمهای فوتسال شهرداری ساوه و پالایش نفت شازند که در هفته نهم به تساوی مقابل حریفان رضایت دادند در حالی مقابل هم قرار میگیرند که شازندیها با ۱۷ امتیاز در رده پنجم هستند و شهرداری با ۸ امتیاز و تفاضل گل کمتر از همشهری خود سن ایچ یک رده پایینتر و در رده دوازدهم قرار دارند.
تمامی دیدارهای هفته دهم از ساعت ۱۶ پنجشنبه هفتم آبان در شهرهای مختلف کشور برگزار میشود.