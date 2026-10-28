سامان پاکباز، ملی‌پوش پرافتخار پارادوومیدانی ایران و فرزند شهر سی‌سخت، با استقبال جمعی از مردم و مسئولان وارد یاسوج شد.

استقبال پرشور از سامان پاکباز، قهرمان طلایی پاراآسیایی در یاسوج.

استقبال پرشور از سامان پاکباز، قهرمان طلایی پاراآسیایی در یاسوج.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ،سامان پاکباز، ملی‌پوش پرافتخار پارادوومیدانی ایران و فرزند برومند شهر سی‌سخت، پس از کسب مدال طلای پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی ژاپن (آیچی - ناگویا ۲۰۲۶)، با استقبال پرشور مردم، خانواده و جمعی از مسئولان استانی وارد فرودگاه یاسوج شد.

این قهرمان ارزنده استان کهگیلویه و بویراحمد در جریان این رقابت‌ها موفق شد با ثبت رکورد ۱۳.۵۲ متر در ماده پرتاب وزنه کلاس F ۱۲، اقتدار خود را به رخ رقبا کشیده و با چنگ زدن به مدال طلا، بر سکوی نخست آسیا بایستد.

سامان پاکباز در آیین استقبال از ورود خود به یاسوج، با اشاره به سطح بالای این دوره از مسابقات اظهار داشت: کسب مدال در بازی‌های آسیایی کار آسانی نیست و این رقابت‌ها هر چهار سال یک‌بار با بالاترین سطح کیفی برگزار می‌شود. خداوند بزرگ را شاکرم که با تلاش شبانه‌روزی توانستم بار دیگر برای مردم عزیز ایران و استانم افتخارآفرین باشم.

یدالله رحمانی، استاندار کهگیلویه و بویراحمد نیز در حاشیه این آیین ضمن تبریک این پیروزی غرورآفرین به مردم استان و خانواده این ورزشکار گفت: افتخارآفرینی فرزندان این خطه در میادین بین‌المللی نشان‌دهنده استعداد‌های ناب جوانان دیار دناست.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد تأکید کرد: امیدواریم اداره‌کل ورزش و جوانان و سایر دستگاه‌های متولی با برنامه‌ریزی دقیق، ظرفیت‌ها و توانایی‌های جوانان مستعد استان را بیش از پیش شناسایی کرده و مورد حمایت همه‌جانبه قرار دهند تا همچنان شاهد تداوم این افتخارآفرینی‌ها و پیشرفت همه‌جانبه جوانان استان باشیم.