طرح جامع مشکین‌دشت پس از تصویب در مراجع ذی‌صلاح، تا دو هفته آینده ابلاغ می‌شود؛ هم‌زمان، استانداری البرز پیگیری مشکلات زیرساختی و تعیین تکلیف مسائل اراضی قولنامه‌ای در محدوده جاده خوشنام را با تأکید بر رعایت ضوابط قانونی در دستور کار قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، طرح جامع مشکین‌دشت پس از تصویب در کمیته فنی و شورای عالی شهرسازی و معماری، در آستانه ابلاغ قرار گرفته و به گفته معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز، پیش‌بینی می‌شود فرآیند ابلاغ آن تا دو هفته آینده به سرانجام برسد؛ موضوعی که می‌تواند مسیر پیگیری مسائل شهرسازی و مدیریت شهری این شهر را در چارچوب ضوابط مصوب روشن‌تر کند.

علی صفری، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز، در نشست بررسی مسائل و زیرساخت‌های مشکین‌دشت که در سالن جلسات پژوهشگاه مواد و انرژی برگزار شد، با تشریح روند پیگیری مطالبات این شهر، بر ضرورت بررسی کارشناسی مشکلات و اتخاذ تصمیم‌های قانونی برای رفع موانع موجود تأکید کرد.

وی با اشاره به تأکید استاندار البرز بر رسیدگی میدانی به مشکلات شهرها و روستاهای استان اظهار کرد: برگزاری این نشست‌ها با هدف شناسایی مستقیم مسائل مناطق مختلف، بررسی موانع اجرایی و فراهم‌کردن زمینه تصمیم‌گیری مؤثر برای رفع مشکلات انجام می‌شود. ازاین‌رو، لازم است مطالبات و موضوعات مطرح‌شده از سوی مدیران شهری، دقیق، شفاف و متناسب با حوزه مسئولیت دستگاه‌های مربوط ارائه شود.

صفری با اشاره به روند تصویب و ابلاغ طرح جامع مشکین‌دشت افزود: این طرح مراحل تصویب خود را در کمیته فنی و شورای عالی شهرسازی و معماری پشت سر گذاشته و اکنون فرآیند اداری ابلاغ آن در حال پیگیری است. بر همین اساس، انتظار می‌رود طرح جامع شهر ظرف دو هفته آینده ابلاغ شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز همچنین تصریح کرد: مسائل مرتبط با شهرسازی و مدیریت شهری باید بر اساس مفاد طرح‌های مصوب و مقررات مربوط بررسی شود و تا زمان ابلاغ رسمی طرح نیز نمی‌توان الزامات قانونی را نادیده گرفت.

رسیدگی به اراضی قولنامه‌ای؛ تأکید بر قانون و حقوق شهروندان

بخش دیگری از این نشست به مشکلات اراضی قولنامه‌ای در محدوده جاده خوشنام اختصاص داشت؛ موضوعی که به گفته صفری، نیازمند بررسی دقیق ابعاد حقوقی و تفکیک موضوع صدور پروانه ساختمانی از سایر توافق‌های احتمالی در چارچوب قوانین است.

وی با تأکید بر لزوم رعایت محدودیت‌های قانونی در صدور مجوزهای ساختمانی برای این اراضی اظهار کرد: شرایط حقوقی و ضوابط مربوط باید در هر پرونده به‌صورت جداگانه بررسی شود و نمی‌توان هرگونه توافق درباره اراضی قولنامه‌ای را به معنای صدور مجوز ساخت‌وساز دانست.

صفری ادامه داد: در موضوعاتی مانند عقب‌نشینی، دیوارکشی و محصورکردن املاک، امکان بررسی شرایط و پیگیری موضوع در چارچوب مقررات وجود دارد؛ با این حال، هرگونه اقدام باید مستند به ضوابط قانونی باشد و نباید زمینه‌ساز ساخت‌وساز خارج از چارچوب مصوب شود.

وی با تأکید بر ضرورت شفافیت در رسیدگی به این پرونده‌ها خاطرنشان کرد: توافق‌های احتمالی باید با مستندسازی دقیق، طی مراحل قانونی و با حضور نمایندگان مراجع ذی‌ربط بررسی و صورت‌جلسه شوند تا ضمن جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، زمینه سوءاستفاده‌های احتمالی و بروز اختلافات حقوقی کاهش یابد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز افزود: بررسی این موضوعات باید با مشارکت دستگاه‌های مسئول و مراجع ذی‌صلاح، از جمله نمایندگان قضایی مرتبط، انجام شود تا تصمیم‌های اتخاذشده از پشتوانه قانونی لازم برخوردار باشند و از ایجاد زمینه برای تصرف غیرقانونی اراضی یا ساخت‌وسازهای خارج از ضوابط جلوگیری شود.

صفری در پایان با تأکید بر تداوم پیگیری مطالبات مدیریت شهری مشکین‌دشت اعلام کرد: موضوعات و مشکلات مطرح‌شده، متناسب با حوزه تخصصی هر دستگاه، از طریق معاونت هماهنگی امور عمرانی، دفتر فنی و امور شهرسازی و دفتر امور شهری دنبال خواهد شد تا زمینه بررسی کارشناسی و رفع موانع موجود در چارچوب قوانین و مقررات فراهم شود.