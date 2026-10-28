به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، امین انصاری، دبیرکل سازمان جوانان حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، با اعلام ترکیب ستاد استانی نشست تخصصی «حقوق بشر آمریکایی از دیدگاه رهبر شهید انقلاب» در استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی، فرهنگی و اجرایی استان این رویداد ملی در زمستان سال جاری در شهر یاسوج برگزار می‌شود.

دبیرکل سازمان جوانان حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران گفت: این نشست در چارچوب برنامه‌های راهبردی سازمان جوانان حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران و با هدف توسعه گفتمان علمی در حوزه حقوق بشر، تبیین ابعاد و مصادیق حقوق بشر آمریکایی از منظر رهبر شهید انقلاب و ایجاد هم‌افزایی میان نخبگان، دانشگاهیان، حوزویان و مدیران اجرایی کشور برگزار می‌شود

انصاری درباره ترکیب ستاد استانی افزود: آیت‌الله سید نصیر حسینی، نماینده ولی‌فقیه در استان کهگیلویه و بویراحمد و امام جمعه یاسوج، ریاست ستاد استانی را بر عهده دارد؛ یدالله رحمانی، استاندار کهگیلویه و بویراحمد، دبیر ستاد استانی، محمدباقر نریمانی، رئیس‌کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد، رئیس کمیته علمی، سید شهریار گنجی، مدیرکل صداوسیمای مرکز کهگیلویه و بویراحمد، رئیس کمیته رسانه و سید حمدالله اکوانی رئیس بنیاد نخبگان استان کهگیلویه و بویراحمد به عنوان دبیر هماهنگی گروه‌های علمی تخصصی این رویداد ملی را مدیریت می‌کنند.

وی همچنین با تجلیل از جایگاه علمی و فقهی آیت‌الله سید شرف‌الدین ملک‌حسینی، نماینده مردم استان کهگیلویه و بویراحمد در مجلس خبرگان رهبری، اظهار کرد: در فرآیند برنامه‌ریزی یازدهمین نشست تخصصی حقوق بشر آمریکایی، از رهنمودها، دیدگاه‌ها و حمایت‌های ارزشمند آیت‌الله سید شرف الذین ملک حسینی بهره‌مند بوده‌ایم و این همراهی را سرمایه‌ای ارزشمند برای ارتقای سطح علمی و محتوایی این نشست می‌دانیم.

دبیرکل سازمان جوانان حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران گفت: فرآیند هماهنگی و برنامه‌ریزی برگزاری این نشست علمی تخصصی آغاز شده است و ان‌شاءالله با رویکردی علمی، پژوهشی و مسئله‌محور موضوع‌های مربوط به «حقوق بشر آمریکایی از دیدگاه رهبر شهید انقلاب اسلامی» بوسیله محققان و صاحب‌نظران ارائه می‌شود.