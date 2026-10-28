با صدور حکمی از سوی فدراسیون کبدی کشور، رفیق رضاقلی داور بین المللی کبدی استان کردستان به سمت سرپرست کمیته آموزش این فدراسیون منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، با صدور حکمی از سوی عباس اورسجی رئیس فدراسیون کبدی جمهوری اسلامی ایران، رفیق رضاقلی داور مطرح و بین المللی کبدی کردستان به سمت سرپرست کمیته آموزش این فدراسیون منصوب شد.

در بخشی از متن انتصاب رفیق رضاقلی آمده است: با عنایت به تعهد، دانش تخصصی و سوابق ارزشمند جنابعالی در حوزه آموزش و با هدف بهره گیری از ظرفیت‌های موجود جهت

توسعه و تعالی ورزش کبدی کشور به این سمت منصوب می‌شوید.

گفتنی است؛ رفیق رضاقلی در بیستمین دوره بازی‌ای آسیایی آیچی ناگویا ۲۰۲۶ ژاپن، برای نخستین بار به عنوان داور کبدی در این مسابقات حضور یافت و به قضاوت پرداخت.